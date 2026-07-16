Doğaya bırakılan yünler çevreyi tehdit ediyor! Sudaki çözünmüş oksijeni bile tüketiyor

"SUDAKİ ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJENİ TÜKETİYOR" Yapağıların akarsu kenarlarına kontrolsüz bırakılmasıyla su kaynaklarında da sorunlar oluşabileceğini vurgulayan Avşin, organik madde yükünün artmasının bu sorunların başında geldiğini söyledi. Avşin, yapağıların suda mikroorganizmalar tarafından parçalanarak ayrıştığını, bu sürecin su kaynaklarının kirlenmesine neden olabileceğini dile getirerek, şöyle devam etti: "Bu süreçte çoğalan mikroorganizmalar sudaki çözünmüş oksijeni tüketiyor. Dolayısıyla sudaki oksijen miktarı azalıyor ve bu durum sucul yaşam alanlarının bozulmasına neden oluyor. Bunun dışında yapağıların üzerinde bulunan ilaç kalıntıları, hayvansal dışkılar ve dış parazitler de su kalitesini düşürebilir. Yapağılar ayrıca su akışını engelleyerek tıkanıklıklara yol açabilir. Tüm bu nedenlerle yapağıların kırkım döneminde kontrolsüz ve fazla miktarda doğaya bırakılması, su kaynakları, toprak, tarımsal verimlilik ve genel çevre açısından dikkatle ele alınması gereken bir konudur."