Doğaya bırakılan yünler çevreyi tehdit ediyor! Sudaki çözünmüş oksijeni bile tüketiyor
Van'da besicilerin havanın ısınmasıyla başlayan koyun kırkımı sonrası doğaya bıraktığı tonlarca yün, çevre kirliliğine yol açarken, su kaynaklarına da zarar veriyor. Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Fiziki Coğrafya Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Nurcan Avşin, "Yapağının doğaya bırakılması yerine tek merkezde toplanarak farklı sektörlerde değerlendirilmesi hem çevre hem de ekonomi açısından faydalı olacaktır" dedi.