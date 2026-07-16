En güçlü ordular belli oldu: Türkiye'nin listedeki yeri şaşırttı

Dünyanın en güçlü ordularının belirlendiği Global Firepower 2026 raporu yayınlandı. 145 ülkenin 60’tan fazla kritere göre değerlendirildiği analizlerde Türkiye'nin yeri şaşırttı? İşte ilk ona giren ordular... Dünya siyasetinde söz hakkı sahibi olmak için ülkeler savunma sanayi alanında yarışıyor. Dünyanın en güçlü ordularının belirlendiği Global Firepower 2026 raporu açıklandı. 145 ülkenin askeri gücü, 60'tan fazla kriter üzerinden analiz edildi. Listede bu yıl dengeler değişti. Personel sayısından savaş uçaklarına, savunma bütçesinden teknolojik kapasiteye kadar birçok başlığın değerlendirildiği "Dünyanın En Güçlü Orduları 2026" sıralaması dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı. İşte ilk ondaki ülkeler: