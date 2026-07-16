Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 2'si ağır 46 yaralı
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında, çift katlı şehirlerarası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2'si ağır olmak üzere 46 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve güvenlik ekibi sevk edilirken, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen trafik kazasında onlarca kişi yaralandı.
Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kaza saat 04.20 sıralarında D/100 Karayolu Gümüşhacıköy-Merzifon istikameti Karamağara mevkisinde yaşandı.
Kontrolden çıkan otobüs devrildi
İçerisinde 75 yolcu ve 5 mürettebatın bulunduğu çift katlı şehirlerarası yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
46 kişi yaralandı
Valilik açıklamasında, kazada 2'si ağır olmak üzere toplam 46 kişinin yaralandığı bildirildi.
Yaralıların hastanelere sevk işlemlerinin tamamlandığı belirtilirken, sağlık ekiplerinin tedavi süreçlerini yakından takip ettiği ifade edildi.
Valilikten açıklama
Amasya Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Kazanın nedenine ilişkin geniş çaplı adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.