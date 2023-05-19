YSK’dan flaş karar! CHP sandıklara itiraz etmişti

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE İTİRAZ SÜRECİ SONA ERDİ

14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan yarıştı. Ancak adayların hiçbiri yüzde 50+1 oy oranına ulaşamadığı için gözler 28 Mayıs'a çevrildi.

Seçim takvimine göre 14 Mayıs seçimlerinin hemen ardından itiraz süreci başladı. Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı sırasıyla ilçe seçim, il seçim ve en sonra Yüksek Seçim Kurulu'na itirazlar yapıldı. Cumhurbaşkanlığı ilk tur seçimi için YSK'daki itirazlar görüşüldü. İtirazlar üzerine sonucu etkileyecek bir karar verilmediği öğrenildi.

24 MAYIS ÇARŞAMBA SAAT 17.00'DE İTİRAZ SÜRECİ BİTECEK

Milletvekilliği genel seçimleri için itiraz süresi ise 24 Mayıs Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar devam edecek. YSK'ya başvuruların tamamlanmasının ardından 25 Mayıs'tan itibaren YSK'nın itirazları karara bağlaması bekleniyor.

TÜRKİYE 28 MAYIS'TA SANDIĞA GİDECEK

14 Mayıs seçimlerinin itiraz süreci ile ilgili işlemler devam ederken, gözler artık cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin gerçekleştirileceği 28 Mayıs Pazar gününde. Cumhuriyet tarihinde ilk kez gerçekleşecek ikinci tur seçimleri için seçim takvimi işliyor. Gümrüklerde ve yurt dışı temsilciliklerde 20 Mayıs Cumartesi günü oy verme işlemi başlayacak Ve 24 Mayıs Çarşamba günü yurt dışında oy verme işlemi sona erecek. 28 Mayıs saat 17.00'de ise gümrüklerde oy kullanma işlemi tamamlanacak. 28 Mayıs Pazar günü oy verme işlemi sona erdikten sonra önce geçici seçim sonuçları, ardından 1 Haziran'da kesin seçim sonuçları açıklanacak.

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