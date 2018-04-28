Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

YSK'dan flaş açıklama

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) siyasi reklam ilişkin usulleri belirledi.

28 Nisan 2018 Cumartesi 19:10
YSK'dan flaş açıklama

YSK, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne yönelik siyasi reklamlara ilişkin usulleri belirledi.

22 HAZİRAN SAAT 24.00'E KADAR REKLAM YAYINLANABİLECEK

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan karara göre, medya hizmet sağlayıcıları, seçimin başlangıç tarihi olan 30 Nisan Pazartesi gününden, oy verme gününden önceki 24 saate, yani 22 Haziran Cuma günü saat 24.00'e kadar siyasi reklam yayınlayabilecek. 

İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde, Cumhurbaşkanı geçici sonuçlarının ilan tarihinden oy verme gününden önceki 24 saate kadar olan sürede, yani 6 Temmuz saat 24.00'e kadar siyasi reklamlara yer verilebilecek.

TÜRKÇE'NİN YANINDA FARKLI LEHÇELER

Siyasi parti ve adayların siyasi reklamlarında Türkçe'nin yanı sıra farklı dil ve lehçeler de kullanılabilecek.

Medya hizmet sağlayıcılarının, bu görevi yerine getirirken demokratik toplum düzeni gereklerine uygun bir seçim yapılabilmesi için, siyasi parti ve adaylara siyasi reklam tahsisi yaparken tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine uygun hizmet sunmaları gerekecek.

Aynı reklam kuşağında, birden çok seçime katılan siyasi parti ve adayın siyasi reklam yayınlanmasını istemesi halinde, istekliler arasında kura çekilerek o reklam kuşağında yayınlanacak siyasi reklamlar tespit edilecek, yayın dışında kalanlara ise istek halinde bir sonraki reklam kuşağında yayınlanması için öncelik verilecek.

ÜCRETLERDE FARKLILIK YOK

Bir medya hizmet sağlayıcısında yayınlanacak siyasi reklamların ücretinin siyasi partilere ve adaylara göre değişkenlik göstermemesi gerekecek.

Medya hizmet sağlayıcılarınca yayınlanacak siyasi reklamlar, YSK kararları doğrultusunda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından izlenecek, denetlenecek ve değerlendirilecek.

 

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 19:10
  1. YSK
  2. 24 Haziran
  3. resmi gazete

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Oksijenli suyun 6 ilginç kullanım alanı
    1. Oksijenli suyun 6 ilginç kullanım alanı
    2. Türkiye'den dev hamle! Hızla yükseliyor
    3. Makam aracı sünnet arabası oldu
    4. Ebeveynlerin internete düşkünlüğü..
    5. Afrin'den izne gelmişti... Trafik..
    6. Kılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül yorumu!
    7. İran'da o gazetenin yönetmeni tutuklandı
    8. Elazığ'da 'tatlı' festival
    9. Karpuz kanseri önlemeye yardımcı oluyor
    10. Ayak kokusunu gideren 10 yöntem
    11. ÇAYKUR'da sürpriz istifa!
    12. Canan Karatay: "Meyve suları alkolden..
    13. Kars'ta aranan 50 kişi yakalandı
    14. Dede ve ninelere sağlık kontrolü
    15. Ataşehir Kız Anadolu İmam Hatip..
    16. Bakan müjdeyi verdi: 5 bin kişi alınacak
    17. Ticaretin yeni merkezi TEM 34..
    18. YSK'dan flaş açıklama
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aziz Sancar'ı..
    20. Almanya'dan skandal karar! Bakanın..
    Beşiktaş'lı genel kurul üyesinden siyasi provokasyon! Erdoğan'ı hedef gösterdi
    Beşiktaş'lı genel kurul üyesinden siyasi provokasyon! Erdoğan'ı hedef gösterdi
    Abdullah Gül: Adaylığım söz konusu değildir
    Abdullah Gül: Adaylığım söz konusu değildir
    Köylüler gözlerine inanamadı! Adeta fışkırdı
    Köylüler gözlerine inanamadı! Adeta fışkırdı
    HDP'ye şok! AK Parti'yi seçti
    HDP'ye şok! AK Parti'yi seçti
    'Bülent Arınç beni ters köşeye yatırdı' dedi ve açıkladı Ona söylediğim sözleri geri alıyorum
    'Bülent Arınç beni ters köşeye yatırdı' dedi ve açıkladı Ona söylediğim sözleri geri alıyorum

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Suud Arabistan'dan skandal! Umreye giden Türk kafileye...
    Suud Arabistan'dan skandal! Umreye giden Türk kafileye...
    SP liderinden manidar açıklama!
    SP liderinden manidar açıklama!