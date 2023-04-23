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Gündem YSK'dan çalışma, yurt dışına heyet gönderecek! O ülkenin: Yurt dışından vatandaşlar için tarihi bir seçim...
Gündem

YSK'dan çalışma, yurt dışına heyet gönderecek! O ülkenin: Yurt dışından vatandaşlar için tarihi bir seçim...

Yeniakit Publisher
2023-04-23 13:30:00 - 2023-04-23 13:39:04
YSK'dan çalışma, yurt dışına heyet gönderecek! O ülkenin: Yurt dışından vatandaşlar için tarihi bir seçim...

Seçimler nedeniyle 75 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Kurul, yurt dışında oy verme işleminin yapılması hakkına yurt dışında yaşayan vatandaşlar için kararını verdi. Türkiye'deki seçim atmosferi yoğunlaşmaya başladı. Çalışma başlatıldı. Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu, AK Parti'nin "Millet İttifakı'nın oy pusulasından çıkarılması ve ittifaktaki her partinin oylarının ayrı ayrı hesaplanması" talebiyle yaptığı başvuruyu reddetti. YSK, ittifakın tanımını da "En az 2 partiden oluşur" diye yaptı.

YSK, yurt dışına heyet gönderecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışında yaşayan vatandaşların oy kullanacağı Avrupa'daki bazı temsilciliklere heyet gönderecek.

Seçimler nedeniyle 75 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu.

Kurul, yurt dışında oy verme işleminin başlayacağı 27 Nisan öncesinde Avrupa'da sandık kurulacak bazı temsilciliklere heyet gönderecek.

Bu kapsamda, Avrupa'daki bazı temsilciliklere hareket edecek YSK heyeti, incelemelerde bulunarak, eksiklerin giderilmesini sağlayacak ve seçimlerin sağlıklı yürütülmesi için çalışmalar yürütecek.

YSK'dan "Millet ittifakı" kararı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

AK Parti'nin YSK Temsilcisi Recep Özel, ortada geçerliliğini yitirmiş bir protokol olduğunu savunarak Yüksek Seçim Kurulu'na "Millet İttifakı" ibaresinin çıkarılması ve ittifaktaki her partinin oylarının ayrı ayrı hesaplanması talebinde bulundu. YSK, Özel’in başvurusunu görüştü ve talebini oyçokluğu ile reddetti.

YSK kararında, her ne kadar Millet İttifakı'na dahil Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi tarafından hiçbir seçim çevresinde aday gösterilmemiş olsa da ittifaka dahil diğer partiler olan Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'nin iller toplamının yarısından fazlasında aday gösterdiğine dikkat çekti. Bu nedenle "Millet İttifakı'nın devam ettiğine, ittifak protokolünün geçersiz olduğuna ilişkin talebin reddine" denildi.

cnntürk'ün aktardığı haberde: Gerekçeli kararda 'ittifak' kelimesinin "beraber hareket için sözleşme", "sözbirliği etme", "anlaşma, uyuşma, bağlaşma", "birleşme" gibi anlamlara geldiği belirtildi. Ve oy pusulalarında ittifak isminin kullanılması için o seçim çevresinde ittifakta yer alan partilerden en az ikisinin bulunması gerektiği vurgulandı.

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