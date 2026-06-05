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Gündem CHP'de fon kavgası büyüyor! Bağımsızlık maskeli muhalif gazetecilerin döviz vurgunu deşifre oldu!
Gündem

CHP'de fon kavgası büyüyor! Bağımsızlık maskeli muhalif gazetecilerin döviz vurgunu deşifre oldu!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
CHP'de fon kavgası büyüyor! Bağımsızlık maskeli muhalif gazetecilerin döviz vurgunu deşifre oldu!

CHP bünyesinde fondan beslenen tetikçi gazetecilere yönelik tartışmaların yankıları sürerken, kendilerini "muhalif" ve "bağımsız" olarak pazarlayan fondaş kalemler hakkında kan donduran bir iddia daha ortaya atıldı.

CHP’de paralı çalışan gazetecilerle ilgili tartışmaların ardından muhalif gazeteciler cephesinde de yeni bir iddia gündeme geldi.

Göksel Bozkurt, Zeynel Lüle, Serkan Güler, Çiğdem Toker, Sedat Bozkurt, Yıldız Yazıcıoğlu, Özlem Akarsu Çelik, Yusuf Kanlı, Kıvanç El, Ayhan Aydemir, Zeynep Gürcanlı, Ünsal Ünlü, Sultan Özer ve Kenan Şener’in yer aldığı gazeteci grubunun sürekli olarak söyleşilere ve atölye çalışmalarına davet edilmesi, cemiyet içerisinde tartışmalara neden oldu.

Söz konusu gazetecilerin, Gazeteciler Cemiyeti üzerinden döviz cinsinden yüksek ödemeler aldığı öne sürüldü. Her fırsatta bağımsız gazetecilik yaptıklarını savunan bu isimlerin, söz konusu ödemelerin MASAK tarafından tespit edilmemesi amacıyla ödemeleri elden aldığı da iddialar arasında yer aldı.

Gazeteciler Cemiyeti içerisindeki tartışmalar sürerken, bazı gazetecilerin MASAK’ın hem ilgili gazeteciler hem de Gazeteciler Cemiyeti hakkında soruşturma başlatması gerektiğini dile getirdiği belirtiliyor. Durumla ilgili inceleme başlatıldığı da ifade ediliyor.

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