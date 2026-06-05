Bilim insanlarından korkutan uyarı: Dünyanın ekseni 80 santimetre kaydı!

YENİ NESİL MODELLER GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI: Araştırmada, 2026'da geliştirilen TWSTORE ve ML-TWiX adlı yeni nesil rekonstrüksiyon sistemleri kullanıldı. Bu araçlar sayesinde araştırmacılar, 1980'li yıllardan itibaren karasal su depolama değişimlerini yüksek doğrulukla yeniden modelleyebildi. Elde edilen veriler, yeraltı sularının bir bölgeden çekilip okyanuslara taşınmasının, Dünya'nın kütle dağılımını değiştirdiğini ve bunun da gezegenin dönüş ekseni üzerinde ölçülebilir bir etki yarattığını gösterdi. Çalışmanın yazarlarından, Seul Ulusal Üniversitesi'nden jeofizikçi Dr. Ki-Weon Seo, yeraltı suyu kullanımının iklimle bağlantılı faktörler arasında kutup hareketi üzerinde en büyük etkiye sahip unsurlardan biri olduğunu söyledi.