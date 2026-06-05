Bilim insanlarından korkutan uyarı: Dünyanın ekseni 80 santimetre kaydı!

EN BÜYÜK ETKİ HİNDİSTAN VE KUZEY AMERİKA'DA: Araştırmaya göre eksen kaymasında en büyük pay, yoğun yeraltı suyu tüketiminin görüldüğü Kuzeybatı Hindistan ile Batı Kuzey Amerika bölgelerine ait. Bu bölgelerdeki aşırı su çekimi nedeniyle oluşan kütle kaybı, Dünya'nın dönüşünü etkileyen en önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. NASA Jet İtiş Laboratuvarı'ndan araştırmacı Surendra Adhikari, çalışmanın yeraltı suyu kullanımının kutup hareketleri üzerindeki etkisini ilk kez bu kadar net ortaya koyduğunu belirterek, "Etki düşündüğümüzden çok daha büyük" değerlendirmesinde bulundu.