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Gündem CHP MYK ikinci kez CHP Genel Merkezi’nde toplandı: Sarı’dan Özel’e “Ben değil biz” göndermesi!
Gündem

CHP MYK ikinci kez CHP Genel Merkezi’nde toplandı: Sarı’dan Özel’e “Ben değil biz” göndermesi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
CHP MYK ikinci kez CHP Genel Merkezi’nde toplandı: Sarı’dan Özel’e "Ben değil biz" göndermesi!

CHP Merkez Yönetim Kurulu, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Genel Merkez’de ikinci kez toplandı.

Mutlak butlan kararı sonrasında oluşturulan MYK’nın ikinci toplantısında, parti yönetiminin önümüzdeki döneme ilişkin adımları masaya yatırıldı. Toplantının ana başlıkları arasında salı günü gerçekleştirilecek CHP Grup Toplantısı, kurulması planlanan diyalog heyeti ve parti içi disiplin süreçleri yer aldı. Toplantıda 4-5 Kasım 2023 sonrası yapılan ihraçların iptaline ilişkin Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) tarafından MYK’ya gönderilen yazının da değerlendirildiği öğrenildi.

 

MYK ÜYELERİ SUNUM YAPTI

Toplantıda CHP MYK üyelerinin kendi sorumluluk alanlarına ilişkin sunumlar yaptığı, parti politikaları ve örgütsel çalışmalara ilişkin kurula bilgi verdiği kaydedildi.

MÜSLÜM SARI: SALI GÜNÜ GRUP TOPLANTIMIZ VAR

Toplantı sonrası açıklamada bulunan CHP Sözcüsü Müslim Sarı, “Salı günü grup toplantımız var. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkan sıfatıyla katılacak. Salı günü toplantıyı yapmakla ilgili siyasal kararlılığımız devam ediyor” şeklinde bilgi verdi. Sarı, bir gazetecinin sorusu üzerine de şunları söyledi: “Siyasi parti grubunun tüzel kişiliği yoktur. Bu yüzden de normal şartlarda genel başkan grubu temsil edecek kişidir. Siyasi partilerde grup başkanı parti başkanına bağlıdır. Diğer yandan bu grup seçimleri usulsüz yapıldı. Şekil şartları açısından uygun olmayan grup seçimleri oldu. Kılıçdaroğlu, salı günü grup konuşmasını yapacak ve toplantıyı gerçekleştirecek”

 

“BEN DEĞİL BİZ” VURGUSU!

CHP Sözcüsü Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da; “Partimizin ikinci Merkez Yönetim Kurulu toplantısını verimlilikle gerçekleştirdik. Önümüzdeki döneme ilişkin çalışmalarımızı ele alırken, ortak geleceğimizi ‘ben’ değil ‘biz’ anlayışıyla inşa etme kararlılığımızı bir kez daha teyit ettik” diyerek mahkeme kararına rağmen “Lider benim” ısrarını sürdüren Özgür Özel’e göndermede bulundu.

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