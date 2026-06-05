  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mahkemeden yeni karar! Meclis’teki taciz iddiasında sıcak gelişme Şamil Tayyar Özgür Özel’in yeni partisini yorumladı! “Heyecanı korurlarsa İYİ Parti’ye, marjinalleşirlerse TİP’e rakip olurlar” Tarım ve Orman Bakanlığı devreye aldı! Küçük ölçekli üreticilere gelir garantili sistem "Attığımız adımlarla bu etkileri sınırladık" Şimşek’ten enflasyon rakamlarına ilk yorum Ulaşım zamlandı sebze meyve ucuzladı Gazeteci Yusuf Alabarda’dan Gündemi Sarsan Açıklama: Ferdi Zeyrek Kasten mi Öldürüldü? Özel’den siyasi itaatsizlik talimatı ÖSYM duyurdu: ALES sonuçları açıklandı Manisa çetesi çözülüyor! Böcek: Ferdi Zeyrek’e 950 bin euro verdim 5 Haziran 2026: Günün Ayet ve Hadisi
Spor Fenerbahçe Başkan adayı Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a büyük ayıp
Spor

Fenerbahçe Başkan adayı Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a büyük ayıp

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Fenerbahçe Başkan adayı Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a büyük ayıp

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, rakibi Aziz Yıldırım'ı hedef aldı. Safi, yaptığı açıklamada, Yıldırım'ın Kylian Mbappe'nin ismini telaffuz edişiyle alay etti.

Fenerbahçe'de başkanlık yarışı sürerken adaylardan Hakan Safi'nin rakibi Aziz Yıldırım hakkında kullandığı ifadeler dikkat çekti.

TELAFFUZU ÜZERİNDEN DALGA GEÇTİ

Katıldığı bir programda konuşan Hakan Safi, Aziz Yıldırım'ın dünyaca ünlü Fransız futbolcu Kylian Mbappe'nin ismini söyleyiş biçimi üzerinden eleştirilerde bulundu. Safi, "Aziz Yıldırım, Mbappe getirmeye çalışıyormuş. Onu da 'Empape, Empape' diye söyleyemiyor" ifadelerini kullandı.

 

Hakan Safi'nin sözleri, rakibi Aziz Yıldırım'ın telaffuzuyla alay ettiği şeklinde yorumlandı. Açıklamalar, Fenerbahçe'deki başkanlık yarışında öne çıkan çıkışlardan biri oldu.

Başkanlık yarışında karşı karşıya gelen iki isim arasındaki söz düellosuna bir yenisi eklenirken, Hakan Safi'nin açıklamaları spor kamuoyunda da dikkat çekti.

Galatasaraylı mı, Fenerbahçeli mi? Çalhanoğlu böyle açıkladı: Gönlüm ondan yana
Galatasaraylı mı, Fenerbahçeli mi? Çalhanoğlu böyle açıkladı: Gönlüm ondan yana

Spor

Galatasaraylı mı, Fenerbahçeli mi? Çalhanoğlu böyle açıkladı: Gönlüm ondan yana

Sarı-lacivertliler 2-0 öne geçti! Fenerbahçe Beko son nefeste kazandı
Sarı-lacivertliler 2-0 öne geçti! Fenerbahçe Beko son nefeste kazandı

Spor

Sarı-lacivertliler 2-0 öne geçti! Fenerbahçe Beko son nefeste kazandı

Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık: Tuncay Şanlı dönemi sona erdi
Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık: Tuncay Şanlı dönemi sona erdi

Spor

Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık: Tuncay Şanlı dönemi sona erdi

Fenerbahçe başkanı bu hafta sonu belli oluyor
Fenerbahçe başkanı bu hafta sonu belli oluyor

Spor

Fenerbahçe başkanı bu hafta sonu belli oluyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23