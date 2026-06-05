Akit yazdı, Savcılık harekete geçti! Vahap Seçer'in biralarına soruşturma
Milletin sesi Akit, CHP'li Vahap Seçer'in başkanlığını yaptığı Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketlerinden Deniz Kızı A.Ş'ye ait resmi araçta bira taşındığını ortaya çıkardı. Haberin ardından harekete geçen Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı skandalla ilgili soruşturma başlattı.
Göreve geldiği yılın ilk yılbaşında meclis üyelerine şarap hediye etmesiyle gündeme gelen CHP'li Vahap Seçer'in başkanlığını yaptığı Mersin Büyükşehir Belediyesi'ndeki son rezalet tepki çekti.
Belediyenin iştirak şirketlerinden Deniz Kızı A.Ş'ye ait resmi araçta bira taşındığı ortaya çıktı.
Milletin sesi Akit; "İşte CHP belediyeciliği! Şarapçı Seçer bira da sever!" başlıklı haberle skandalı Türkiye'ye servis etti.
Başsavcılık soruşturma başlattı
Haberin ardından harekete geçen Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı “görevin kötüye kullanılması" suçlamasıyla soruşturma başlattı.
Cumhuriyet Savcılığı‘ndan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı‘na gönderilen yazıda, görüntülerde yer alan ve belediye logosunu taşıyan 33 AVB 879 plakalı aracın, olay tarihinde kim tarafından kullanıldığının tepit edilmesi, yanında başka görevli varsa görev belgelerinin bir suretinin temin edilmesi, araçta yüklü alkollü içeceklerin nereden yüklenip nereye teslim edildiği bilgilerinin savcılığa ulaştırılması istendi.