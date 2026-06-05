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Sosyal Medya Bangladeş'teki 'Donald Trump' lakaplı albino manda yoğun ilgi görüyor
Sosyal Medya

Bangladeş'teki 'Donald Trump' lakaplı albino manda yoğun ilgi görüyor

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Bangladeş’te yaklaşan Kurban Bayramı öncesi akıllara durgunluk veren bir gelişme yaşandı.

ABD Başkanı Donald Trump’a benzerliğiyle dikkat çeken albino cinsi bir manda, sosyal medyada bir anda izlenme rekorları kırarak tüm dünyada gündem maddesi haline geldi.

Beyaz sarı tüyleri ve duruşuyla okyanus ötesindeki küresel gücün temsilcisi Trump'ı andıran hayvana, Bangladeş hükümeti tarafından adeta devlet başkanı protokolü uygulandı.

Sırf Donald Trump’a benzediği gerekçesiyle hükümet tarafından kurbanlık olarak kesilmesi tamamen yasaklanan albino manda, özel bir koruma alanı tahsis edilerek hayvanat bahçesine nakledildi.

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