Bangladeş'teki 'Donald Trump' lakaplı albino manda yoğun ilgi görüyor
Bangladeş’te yaklaşan Kurban Bayramı öncesi akıllara durgunluk veren bir gelişme yaşandı.
ABD Başkanı Donald Trump’a benzerliğiyle dikkat çeken albino cinsi bir manda, sosyal medyada bir anda izlenme rekorları kırarak tüm dünyada gündem maddesi haline geldi.
Beyaz sarı tüyleri ve duruşuyla okyanus ötesindeki küresel gücün temsilcisi Trump'ı andıran hayvana, Bangladeş hükümeti tarafından adeta devlet başkanı protokolü uygulandı.
Sırf Donald Trump’a benzediği gerekçesiyle hükümet tarafından kurbanlık olarak kesilmesi tamamen yasaklanan albino manda, özel bir koruma alanı tahsis edilerek hayvanat bahçesine nakledildi.
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