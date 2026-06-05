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Gündem Kağıthane'de ambulans devrildi! Yaralılar var
Gündem

Kağıthane'de ambulans devrildi! Yaralılar var

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde motosikletle çarpışan ambulansın devrildiği kazada 4 kişi yaralandı. Trafik yoğunluğu oluşan bölgede, ekiplerin devrilen ambulansı kaldırma çalışması sürüyor.

Kağıthane'de motosikletle çarpışan ambulansın devrildiği kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

İmrahor Caddesi'nde ihbara giderken motosikletle çarpışan ambulans devrildi.

 

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve ambulanstaki 3 görevli, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Trafik yoğunluğu oluşan bölgede, ekiplerin devrilen ambulansı kaldırma çalışması sürüyor.

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