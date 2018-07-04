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YSK, kesin seçim sonuçlarını açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarını açıkladı.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 17:22
YSK, kesin seçim sonuçlarını açıkladı

YSK'nın açıklamasına göre; 

Geçerli 50 milyon 068 bin 627 oyun 26 milyon 330 bin 823’ünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aldı.

Erdoğan’ı CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 15 milyon 340 bin 321 oyla takip etti.

HDP adayı Selahattin Demirtaş 4 milyon 205 bin 974, İYİ Parti adayı Meral Akşener 3 milyon 649 bin 030, Saadet Partisi adayı Temel Karamollaoğlu 443 bin 704, Doğu Perinçek, 98 bin 955 oy aldı.

KAYITLI SEÇMEN SAYISI: 59.367.469

OY KULLANAN SEÇMEN SAYISI: 51.189.444

GEÇERLİ OY SAYISI: 50.137.175

GEÇERSİZ OY SAYISI: 1.052.269

SEÇİME KATILIM ORANI: %86,22

 

Geçerli oyların seçime katılan siyasi partilere ve bağımsız adaylara dağılımı ile bu dağılımın oranları

Adalet ve Kalkınma Partisi

Yurt içi seçim sonucu: 20.559.732

Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 776.961

Türkiye geneli toplam: 21.338.693

Oran: %42,56

 

Milliyetçi Hareket Partisi

Yurt içi seçim sonucu: 5.444.728

Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 120.603

Türkiye geneli toplam: 5.565.331

Oran: %11,10

 

Hür Dava Partisi

Yurt içi seçim sonucu: 153.649

Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 1.890

Türkiye geneli toplam: 155.539

Oran: %0,31

 

Vatan Partisi

Yurt içi seçim sonucu: 110.849

Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 4.023

Türkiye geneli toplam: 114.872

Oran: %0,23

 

Halkların Demokratik Partisi

Yurt içi seçim sonucu: 5.606.622

Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 260.680

Türkiye geneli toplam: 5.867.302

Oran: %11,70

 

Cumhuriyet Halk Partisi

Yurt içi seçim sonucu: 11.086.897

Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 267.293

Türkiye geneli toplam: 11.354.190

Oran: %22,65

 

Saadet Partisi

Yurt içi seçim sonucu: 660.749

Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 11.390

Türkiye geneli toplam: 672.139

Oran: %1,34

 

İYİ Parti

Yurt içi seçim sonucu: 4.932.510

Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 60.696

Türkiye geneli toplam: 4.993.479

Oran: %9,96

 

BAĞIMSIZLAR

Yurt içi seçim sonucu: 75.630

Türkiye geneli toplam: 75.630

Oran: %0,15

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 17:22
  1. seçim sonucu
  2. ysk
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. seçim
  5. Yüksek Seçim Kurulu

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