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Gündem YSK duyurdu! Oy sandıkları erişime açıldı
Gündem

YSK duyurdu! Oy sandıkları erişime açıldı

Yeniakit Publisher
2024-02-15 18:27:00 - 2024-02-15 18:35:25
YSK duyurdu! Oy sandıkları erişime açıldı

31 Mart yerel seçimlerinde seçmenlerin oy kullanacakları sandıklar e-Devlet ve YSK'nın internet adresi üzerinden erişime açıldı.

Türkiye'de 31 Mart seçimlerine doğru geri sayım başlarken, seçmenlerin oy kullanacakları sandıklar e-Devlet ve YSK'nın internet adresi üzerinden erişime açıldı.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için YSK'nin takvimi uyarınca süreç devam ediyor. Takvime göre, dökümüne ve dağıtımına 29 Şubat'ta başlanacak seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı 24 Mart'ta tamamlanacak.

Seçmenler, sadece kayıtlı oldukları sandıklarda, adrese gönderilen seçmen bilgi kağıdında yazan yer ve sandıkta oy verecek. Seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı öncesinde de seçmenler, nerede oy kullanacağını öğrenebilecek.

Seçmenler, nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını, YSK'nin internet sitesinden, e-Devlet kapısından, YSK'nin Seçmen Sorgulama Mobil Uygulamasından veya 444 9 975 numaralı YSK Çağrı Merkezi'nden kontrol edebilecek.

YSK'dan vatandaşlara uyarı

YSK'dan yapılan uyarıda, seçmen kaydı sorgulama işlemlerinin sadece belirtilen kanallar aracılığıyla yapılabildiği vurgulanarak, bunlar dışında gelen e-posta, çağrı ya da mesajlara itibar edilmemesi istendi.
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