  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

‘0’ dairelere değil, kentsel dönüşüme girecek dairelere talep patlaması: Yatırımcının gözü kentsel dönüşümde

Yerel seçimlerde “Ali Koç” bombası! O gelişme herkesi şaşkına çevirdi

Ekrem yine şaşırtmıyor! Yangın faciasının gölgesinde mazabata yemeği

AK Parti’nin “ikinci Arınç”ından beklenmedik hamle! Bu akılları sana Bülent abin mi veriyor Hüseyin?

Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısında

Tarım Kredi Kooperatif Market'ten büyük bayram indirimi

Ersan Şen canlı yayında ağzından kaçırdı! Yeniden Refah, o parti ile birleşecek! Yok artık daha neler

Rusya'dan saldırıyla ilgili açıklama! ABD'yi işaret etti

Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a tepki... Koç'un tiyatrosuna onlar da inanmadı..."Bizi niye çağırdın"

Katil İsrail'den şaka gibi saldırı açıklaması! Koordinasyon eksikliği!...
Gündem YSK duyurdu! Bir belediye de daha yeniden sayım kararı
Gündem

YSK duyurdu! Bir belediye de daha yeniden sayım kararı

Yeniakit Publisher
2024-04-03 19:54:00 -
YSK duyurdu! Bir belediye de daha yeniden sayım kararı

Bartın İl Seçim Kurulu, AK Parti'nin itirazı üzerine Amasra ilçesindeki oyların yeniden sayılması kararını verdi.

31 Mart Yerel seçimlerinde tamamlanan oy sayım işleminde resmi olmayan rakamlara göre AK Parti belediye meclisi seçiminde 1531 oy alırken, Belediye Başkan adayı Ahmet Reis’e bin 700 oy aldı.

Aynı sonuçlara göre belediye meclisinde CHP’ye 1875 oy verilirken, Belediye Başkan Adayı Recai Çakır ise 1822 oy almıştı. Sonuçların ardından Belediye başkanlığı seçiminde 138 oy geçersiz sayılırken, Belediye Meclisi seçiminde ise 184 oy geçersiz sayıldı.

AK Parti ve MHP'den itiraz

Sonuçların ardından AK Parti ve MHP ilçe teşkilatları, hem belediye başkanlığı hem de belediye meclis üyesi seçimlerinde geçersiz oyların fazlalığı ve tutarsızlığı gibi nedenlerden ilçe seçim kuruluna itirazda bulunarak, oyların yeniden sayılmasını istedi.

İlçe seçim kurulu ise somut ve yeterli gerekçe olmaması nedeniyle itirazı reddederken, AK Parti bu kez itirazını İl Seçim Kurulu’na taşıdı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Oylar yeniden sayılacak

İl Seçim Kurulu itirazı değerlendirmeye alarak, ilçede bulunan sandık sonuç tutanaklarının incelenmesi kararını aldı.

Sandık Sonuç tutanakları Bartın Adliyesi’ne getirilerek, yeniden incelenmeye başlandı. Yapılan incelemenin ardından İl Seçim Kurulu toplanarak, oyların yeniden sayılması kararını aldı.

Kararın İlçe Seçim Kurulu'na iletilmesinin ardından oyların yeniden sayımına başlanacağı belirtildi.

Öte yandan Amasra Adalet sarayı önünde nöbet tutmaya devam eden CHP'lilerden bazıları, bugün sabah saatlerinden Bartın Adliyesi'ne gelerek, İl seçim Kurulu kararını açıkladığı zamana kadar nöbet tutmaya başladı.

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Amasra Mevcut Belediye başkanı ve CHP'li Belediye Başkan Adayı Recai Çakır, CHP Amasra İlçe Başkanı Ogün Basançelebi de Bartın Adliyesi'ne gelerek, İl Seçim Kurulu başkanı ve üyelerle görüştü.

Milletvekili Bankoğlu ve Başkan çakır, yaptığı açıklamalarda İl seçim Kurulu'nun bir an önce kararını vermesi isteyerek, bu kararın ise oy sayım talebinin reddi yönünde olacağını ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23