YSK deprem bölgesine gidiyor! Seçim için saha analizi yapılacak

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs'ta yapılacağı açıklanmıştı. Fakat yaşanan deprem felaketi sonrası seçimlerin 18 Haziran'a ertelenip ertelenmeyeceği merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılması yönünde kararını açıkladı.

11 İLDE İNCELEME YAPILACAK

YSK'nın deprem sebebiyle seçimi bu tarihte yapıp yapmayacağı da ayrı bir merak konusu oldu. YSK'dan bir sıkıntı olmayacağı yönünde açıklama gelince, 14 Mayıs tarihi için neredeyse kesin gözüyle bakılmaya başlandı.

YSK, deprem bölgesinde seçimlerin güvenli yapılmasını sağlamak için çalışmalarına başladı. Bu kapsamda önümüzdeki hafta YSK'dan bir heyetin 11 ilde incelemeler yapması bekleniyor.

YSK DEPREM BÖLGESİNE HEYET GÖNDERİYOR

Deprem bölgesinde sandık, mühür, oy kullanma kabinleri gibi birçok seçim malzemesi enkaz altında kaldı. Oy kullanılan bazı binalar yıkıldı. YSK ekipleri, gittikleri yerlerde öncelikli olarak sandık, mühür, kabin eksikliklerini tespit edecek. Arkasından hangi binaların oy kullanma için uygun ve güvenli olduğuna bakılacak.

Binaların yetersiz olması halinde hangi çadır, konteyner kentlere sandık konulabileceğini, buranın güvenliğinin nasıl sağlanacağını inceleyecek.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

SEÇMEN KÜTÜKLERİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATILDI

En önemli konu ise seçmen kütüklerinin hazırlanması olacak. YSK, gerek deprem bölgesindeki vatandaşın gerekse dışarı gidenlerin kayıtları ile ilgili bir dizi kararı hayata geçirecek.

Seçimde, bölgeyi terk eden vatandaşların bulunduğu yerlerde oy kullanması ve sayımın o ile dahil edilmesi planlanıyor. Deprem bölgesindeki illerin milletvekili sayılarında da değişiklik yapılması söz konusu olmayacak.

Seçmen kaydı güncellemelerinde kolaylık sağlanması, yurtlara sandık kurulması gibi formüller üzerinde de duruluyor.

SANAL SEÇİMLER YAPILIYOR

YSK bir yandan da seçim gününde SEÇSİS sisteminde herhangi bir aksama yaşanmaması, güvenlik duvarlarının artırılması için çalışma yapıyor.

Bu kapsamda sistem özellikle siber saldırılara karşı yenilendi. Yenilenen sistem üzerinde belli aralıklarla, bir anlamda tatbikat sayılabilecek "sanal seçimler" gerçekleştiriliyor.