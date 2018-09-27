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YSK, CHP'nin iddiasını çürüttü

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından basında yer alan bazı haberlere karşılık, seçmen kütüğünde mükerrer kayıt bulunmadığı bildirildi.

27 Eylül 2018 Perşembe 13:45
YSK, CHP'nin iddiasını çürüttü

Kuruldan yapılan yazılı açıklamada, basında yer alan bazı haberlerde, 24 Haziran 2018'deki seçim sonuçlarına yönelik CHP tarafından yaptırılan ve Parti Meclisi'ne sunulan raporda, 100 binin üzerinde mükerrer seçmen tespit edildiği, ayrıca ad, soyad, doğum yeri, yılı gibi verileri tutan 84 mükerrer seçmenin bulunduğu ve bu mükerrer seçmenlerin varlığının YSK tarafından kabul edildiğine yer verildiği belirtildi.

“MÜKERRERLİK YOK”

CHP'nin YSK temsilcisi tarafından mükerrer seçmen olduğu iddia edilen kişilerle ilgili liste sunularak inceleme yapılmasının istendiği aktarılan açıklamada, incelemeler sonucunda, iddia edildiği gibi bir mükerrerlik bulunmadığının tespit edildiği ve bu tespitin belgeleriyle CHP'nin YSK temsilcisiyle paylaşıldığı vurgulandı.

Açıklamada, "Her ne kadar rapor, CHP yönetimince kamuoyuyla resmen paylaşılmamış ise de Parti Meclisince görüşülen rapor içeriği kamuoyuna yansımış, basında tartışılmış ve mükerrer seçmen olduğu algısı oluşmuştur. Bu algının ortadan kaldırılması için, daha önce de defaatle vurgulandığı gibi seçmen kütüğünde mükerrer kayıt bulunmadığının bir kez daha kamuoyuyla paylaşılması ihtiyacı doğmuştur." ifadesine yer verildi.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 13:45
  1. YSK
  2. CHP

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