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YSK, CHP'nin Beyoğlu itirazını reddetti

Son dakika haberi... CHP, İstanbul İl Seçim Kurulu sadece Beyoğlu'na ilişkin kararı yazdığı için yalnızca bu ilçeye itiraz edebildi. Ancak CHP'nin Beyoğlu için yaptığı itiraz, sayım işlemi başladığı gerekçesiyle reddedildi

05 Nisan 2019 Cuma 06:28
YSK, CHP'nin Beyoğlu itirazını reddetti

CHP, İstanbul İl Seçim Kurulu sadece Beyoğlu'na ilişkin kararı yazdığı için yalnızca bu ilçeye itiraz edebildi. Ancak CHP'nin Beyoğlu için yaptığı itiraz, sayım işlemi başladığı gerekçesiyle reddedildi.

Kalan 14 ilçe için alınan yeniden sayım kararı henüz yazılmadığı için CHP itiraz başvurusunda bulunamadı.

İstanbul İl Seçim Kurulu’nun Beyoğlu kararı

CHP'nin Beyoğlu itirazına karşı verilen YSK kararı

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 06:28
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