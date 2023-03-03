YSK belirledi! İşte illerin çıkaracağı milletvekili sayısı

İllerin çıkaracağı milletvekili sayısı ve seçim çevrelerine ilişkin kararlar belirlendi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun illerin çıkaracağı milletvekili sayısı ve seçim çevrelerine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Kararda, sayıların Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'nın 2022 yılı nüfus bilgileri esas alınarak hesaplandığı belirtildi.

Buna göre, 18'den fazla milletvekili çıkaracak iller İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa olarak kesinleştirildi.



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İstanbul'un 98 milletvekili ile 3, Ankara'nın 36 milletvekili ile 3, İzmir'in 28 milletvekili ile 2 ve Bursa'nın da 20 milletvekili ile 2 seçim çevresine bölündüğü kaydedildi.

Türkiye'nin 81 ilinin toplamda 600 milletvekili çıkaracağı vurgulandı.

Kararda, deprem bölgesindeki milletvekili sayılarının değişmediği de görüldü.