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Siyaset YSK açıkladı: İşte seçimlere girme yeterliliği bulunan siyasi partiler
Siyaset

YSK açıkladı: İşte seçimlere girme yeterliliği bulunan siyasi partiler

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçimlere girme yeterliliği bulunan 17 siyasi partiyi açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 21:42:00 -
YSK açıkladı: İşte seçimlere girme yeterliliği bulunan siyasi partiler

YSK an itibari ile seçimlere girme yeterliliği bulunan partileri açıkladı. Listede 17 siyasi parti yer aldı.

YSK tarafından açıklanan listeye göre seçimlere girebilme yeterliliği bulunan şöyle:

-AK Parti

-MHP

-Yeniden Refah Partisi

-BTP

-BBP

-CHP

-DP

-DSP

-Genç Parti

-Hürdava Partisi

-İP

-MYP

-Saadet Partisi

-TKP

-Vatan Partisi

-Anavatan Partisi

YSK tarafından geçtiğimiz yıl açıklanan listeye bu yıl Genç Parti ile Muhafazakar Yükseliş Partisi de eklendi. AK Parti'den ayrılan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun kurdukları DEVA ve Gelecek Partileri YSK'nın listesinde yer almadı. Gelecek Partisi'nin Mayıs ayında, DEVA Partisi'nin ise Haziran ayında seçimlere girme yeterliliğine sahip olması bekleniyor.

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