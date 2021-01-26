YSK açıkladı: İşte seçimlere girme yeterliliği bulunan siyasi partiler
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçimlere girme yeterliliği bulunan 17 siyasi partiyi açıkladı.
YSK an itibari ile seçimlere girme yeterliliği bulunan partileri açıkladı. Listede 17 siyasi parti yer aldı.
YSK tarafından açıklanan listeye göre seçimlere girebilme yeterliliği bulunan şöyle:
-AK Parti
-MHP
-Yeniden Refah Partisi
-BTP
-BBP
-CHP
-DP
-DSP
-Genç Parti
-Hürdava Partisi
-İP
-MYP
-Saadet Partisi
-TKP
-Vatan Partisi
-Anavatan Partisi
YSK tarafından geçtiğimiz yıl açıklanan listeye bu yıl Genç Parti ile Muhafazakar Yükseliş Partisi de eklendi. AK Parti'den ayrılan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun kurdukları DEVA ve Gelecek Partileri YSK'nın listesinde yer almadı. Gelecek Partisi'nin Mayıs ayında, DEVA Partisi'nin ise Haziran ayında seçimlere girme yeterliliğine sahip olması bekleniyor.