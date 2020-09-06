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Siyaset YRP’li Prof. Dr. Doğan Aydal: Yerli enerji ile 5 yılda ayağa kalkarız
Siyaset

YRP’li Prof. Dr. Doğan Aydal: Yerli enerji ile 5 yılda ayağa kalkarız

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Üniversitesi Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Doğan Aydal, “Türkiye’nin şu andaki kurulu güneş enerjisi ve bütün diğerleri de olmak üzere enerji gücü 91 bin 269 megavat. Biz Türkiye’de sadece güneşten 380 bin megavatlık güneş enerjisi santrali kurabiliriz” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-06 11:05:00 -
YRP’li Prof. Dr. Doğan Aydal: Yerli enerji ile 5 yılda ayağa kalkarız

Palandöken’de konferans veren Aydal, şunları dile getirdi: “Milli Kaynaklar Paketlerimiz 1” kitabı hazırladıklarını belirterek, “Biz bu ülkenin çocuklarıyız ve ülkemize borçluyuz. Kitaptan hükümet faydalanmak isterse memnuniyet duyarız. Tüm detayları ve teknik bilgileri kitapta anlattık. Bizim niyetimiz oy değil, Türkiye’nin kaynakları var. Bu kaynaklar kullanıldığında dışarıdan borç almayan Türkiye’yi ilk 5 yılda ayağı kaldırırız.”

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