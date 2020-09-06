YRP’li Prof. Dr. Doğan Aydal: Yerli enerji ile 5 yılda ayağa kalkarız

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Üniversitesi Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Doğan Aydal, “Türkiye’nin şu andaki kurulu güneş enerjisi ve bütün diğerleri de olmak üzere enerji gücü 91 bin 269 megavat. Biz Türkiye’de sadece güneşten 380 bin megavatlık güneş enerjisi santrali kurabiliriz” dedi.