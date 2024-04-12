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Gündem YRP’den Özgür Özel'e güzellemeler! İşte devlet adamı böyle olur
Gündem

YRP’den Özgür Özel'e güzellemeler! İşte devlet adamı böyle olur

Yeniakit Publisher
2024-04-12 19:24:00 -
YRP’den Özgür Özel'e güzellemeler! İşte devlet adamı böyle olur

YRP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Uğurlu, CHP Lideri Özgür Özel'in dengeli ve akılcı beyanatlarını övgüyle değerlendirerek, “Özgür Bey’in beyanatlarını dinliyorum. Çok dengeli, aklı başında beyanatlar veriyor. Tam devlet adamı olarak beyanat veriyor. İşte devlet adamı böyle olur. Çok da güzel başarı yakaladı.” diyerek güzellemelerde bulundu.

CHP ve YRP heyetleri bayram ziyaretinde seçim başarılarını kutladılar, ayrıca yerel seçimler ve uluslararası konuları ele aldılar.

Yeniden Refah Partisi (YRP) ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) heyetleri bayram ziyareti sırasında seçim başarılarını kutladılar. YRP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Uğurlu, CHP Lideri Özgür Özel'in dengeli ve akılcı beyanatlarını övgüyle değerlendirerek, “Özgür Bey’in beyanatlarını dinliyorum. Çok dengeli, aklı başında beyanatlar veriyor. Tam devlet adamı olarak beyanat veriyor. İşte devlet adamı böyle olur. Çok da güzel başarı yakaladı.” ifadelerini kullandı.

 

YRP heyeti, STK ile İlişkiler Başkan Yardımcısı Seçim Aydın, Kadın Kolları'ndan Kevser Vural Yıldız ve Ayşegül Kapukaya'dan oluşan bir ekip tarafından karşılandı. CHP heyeti ise Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir'in liderleri Özgür Özel'in selamını ilettiğini ve bayram tebriklerini sunduğunu belirtti.

YEREL SEÇİMLER VE ULUSLARARASI KONULAR GÖRÜŞÜLDÜ

Görüşme sırasında yerel seçimlerin yanı sıra İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları da ele alındı. YRP'li Uğurlu, CHP heyetini başarılı seçim sonuçlarından dolayı tebrik ederken, CHP'li Demir ise seçimin kazananın olduğu ancak kaybedenin olmadığı bir süreç olduğunu vurguladı.
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"ÜÇÜNCÜ PARTİ OLARAK TÜRKİYE'DE YERİMİZİ ALMAK ONUR VERİCİ"

Uğurlu, "Üçüncü parti olarak Türkiye'de yerimizi almak bizim için de onur verici oldu. Her ne kadar engellemeler olsa da tam tersi bir sonuç elde ettik" dedi. Demir ise "Biz bu seçimi, kazananın olduğu ama kaybedenin olmadığı bir süreç olarak değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu.

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