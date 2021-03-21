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Gündem YRP Lideri Fatih Erbakan: Sinsi sözleşmeden çıkılması sevindirici
Gündem

YRP Lideri Fatih Erbakan: Sinsi sözleşmeden çıkılması sevindirici

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’ni feshetmesini destekledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-21 10:11:00 -
YRP Lideri Fatih Erbakan: Sinsi sözleşmeden çıkılması sevindirici

 Yeni Akit  Ankara 

İktidarın, dış güçlerin laboratuvarlarında üretilmiş bir zehir olarak bünyemize enjekte edilmek istenen İstanbul Sözleşmesi yanlışında ısrar etmekten vazgeçmesinin çok olumlu bir karar olarak değerlendiren Erbakan, şunları ifade etti: “Bu adımla birlikte ayrıca, İstanbul  Sözleşmesi ve Türkiye’nin 1985 yılında imzaladığı CEDAW Sözleşmesi doğrultusunda çıkarılmış olan, başta ‘6284 Sayılı Kanun’ olmak üzere, aile kurumuna zarar veren yasaların da bir an evvel ıslah edilmesi elzemdir. Sözleşmeyi fesheden Sn. Cumhurbaşkanı’na ve emeği geçen teşkilatımıza, tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.”


Yeni Akit Gazetesi
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