Otomobilde başlayan yangın ormana sıçradı: Korkutan alevlere hızlı müdahale
Karabük’ün Ovacık ilçesinde bir otomobilde başlayan yangın, çevredeki ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Karabük’ün Ovacık ilçesinde bir otomobilde başlayan yangın, çevredeki ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olay, Şamlar köyü Nohu Dağı mevkisinde meydana geldi.
Orman işçilerinden birine ait otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, aracın bulunduğu bölgedeki ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle hem ormanda hem araçta çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23