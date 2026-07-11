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Otomobilde başlayan yangın ormana sıçradı: Korkutan alevlere hızlı müdahale

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Otomobilde başlayan yangın ormana sıçradı: Korkutan alevlere hızlı müdahale

Karabük’ün Ovacık ilçesinde bir otomobilde başlayan yangın, çevredeki ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

#1
Foto - Otomobilde başlayan yangın ormana sıçradı: Korkutan alevlere hızlı müdahale

Olay, Şamlar köyü Nohu Dağı mevkisinde meydana geldi.

#2
Foto - Otomobilde başlayan yangın ormana sıçradı: Korkutan alevlere hızlı müdahale

Orman işçilerinden birine ait otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

#3
Foto - Otomobilde başlayan yangın ormana sıçradı: Korkutan alevlere hızlı müdahale

Kısa sürede büyüyen alevler, aracın bulunduğu bölgedeki ormanlık alana sıçradı.

#4
Foto - Otomobilde başlayan yangın ormana sıçradı: Korkutan alevlere hızlı müdahale

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle hem ormanda hem araçta çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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