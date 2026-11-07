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İSLAM 7 Kasım 2026: Günün Ayet ve Hadisi
İSLAM

7 Kasım 2026: Günün Ayet ve Hadisi

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7 Kasım 2026: Günün Ayet ve Hadisi

Bu sözler kulaklarımıza küpe olsun. Sizler için hazırladığımız, Günün Ayet ve Hadisi ile Günün Sözünü, Günün Sözünü istifadelerinize sunuyoruz... (7 Kasım 2026)

ÂYET - VAHYİN DİLİNDEN:



(٤٠) اِنَّ اللّٰهَ لَا یَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍۚ وَاِنْ تَكُ حَسَنَةً یُضَاعِفْهَا وَیُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ اَجْرًا عَظٖیمًا

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla  

(40) Şüphe yok ki Allah zerre kadar haksızlık etmez; o zerre, bir iyilik ise onu katlar, kendi katından da büyük mükâfat verir.

(Nisa Suresi, 4/40)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

 TEFSİRİ:

Allah Teâlâ kulun yaptığı iyiliği değerinden fazlasıyla, ederini katlayarak mükâfatlandırmaktadır; iyilik ve ibadet kulun elinden gelendir, mükâfatı ise Allah vermekte ve şanına lâyık bir keyfiyet ve kemiyette ihsan buyurmaktadır.

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 2 Sayfa: 67

 

 

HADİS - ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)   

"Ensâr kadınlarından birisiyle evlenmek istediğini söyleyen bir sahabîye Resûlüllah şöyle demiştir:

- Ona baktın mı?
- Hayır!..
- Git ve ona bak. Zira bazı Ensâr kadınlarının gözlerinde özür bulunmaktadır."

Kaynak: Müslim, Nikâh 12

 

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