7 Kasım 2026: Günün Ayet ve Hadisi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Bu sözler kulaklarımıza küpe olsun. Sizler için hazırladığımız, Günün Ayet ve Hadisi ile Günün Sözünü, Günün Sözünü istifadelerinize sunuyoruz... (7 Kasım 2026)
ÂYET - VAHYİN DİLİNDEN:
(٤٠) اِنَّ اللّٰهَ لَا یَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍۚ وَاِنْ تَكُ حَسَنَةً یُضَاعِفْهَا وَیُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ اَجْرًا عَظٖیمًا
Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla
(40) Şüphe yok ki Allah zerre kadar haksızlık etmez; o zerre, bir iyilik ise onu katlar, kendi katından da büyük mükâfat verir.
(Nisa Suresi, 4/40) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
TEFSİRİ:
Allah Teâlâ kulun yaptığı iyiliği değerinden fazlasıyla, ederini katlayarak mükâfatlandırmaktadır; iyilik ve ibadet kulun elinden gelendir, mükâfatı ise Allah vermekte ve şanına lâyık bir keyfiyet ve kemiyette ihsan buyurmaktadır.
Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 2 Sayfa: 67
HADİS - ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)
"Ensâr kadınlarından birisiyle evlenmek istediğini söyleyen bir sahabîye Resûlüllah şöyle demiştir:
- Ona baktın mı?
- Hayır!..
- Git ve ona bak. Zira bazı Ensâr kadınlarının gözlerinde özür bulunmaktadır."
Kaynak: Müslim, Nikâh 12
GÜNÜN SÖZÜ: