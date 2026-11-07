İran, Hürmüz üzerinde ABD İHA’sı vurdu

Basra Körfezi'ni Umman Körfezi'ne bağlayan Hürmüz Boğazı, ABD ile İran arasındaki askeri gerilimin yeniden odağına yerleşti. İran Ordusu, ülkenin güneyinde bulunan Keşm Adası üzerinde Amerikan ordusuna ait MQ-9 tipi insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı.

İRAN ORDUSU DUYURDU: GELİŞMİŞ SİSTEMLERLE İMHA EDİLDİ

İran Ordusu Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada, ABD'ye ait insansız hava aracının ülkenin entegre hava savunma ağı tarafından tespit edilerek hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, MQ-9 tipi İHA'nın gelişmiş hava savunma sistemleriyle vurularak imha edildiği kaydedildi.

İran ordusu, düşürüldüğünü açıkladığı hava aracını "işgalci Amerikan düşmanına" ait olarak nitelendirdi.

KEŞM ADASI'NDA PATLAMA SESLERİ DUYULMUŞTU

İran'ın açıklamasından önce Keşm Adası ile Bender Hamir kenti çevresinde kaynağı belirlenemeyen patlama seslerinin duyulduğu bildirilmişti.

Patlamaların İHA'nın düşürülmesiyle bağlantılı olup olmadığına ilişkin henüz kesin bir bilgi paylaşılmadı.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA KRİTİK GELİŞME

Olayın meydana geldiği belirtilen Keşm Adası, İran'ın en büyük adası olmasının yanı sıra Hürmüz Boğazı'nın kuzey girişine yakın stratejik konumuyla dikkat çekiyor.

Küresel enerji taşımacılığı açısından hayati öneme sahip boğazda yaşanan askeri gelişmeler, bölgedeki güvenlik endişelerini artırıyor.

İran ordusunun duyurduğu İHA'nın düşürülmesine ilişkin ABD tarafından yapılmış bağımsız bir doğrulama ise aktarılan bilgiler arasında bulunmuyor.