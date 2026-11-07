Şimdiden heyecanlanmaya başladılar: Bahçeli’nin teklifi Alanya’yı coşturdu

"Hastane için Antalya'ya gitmek zorunda kalıyoruz" 49 yaşındaki pazarcı esnafı Esma Pala da Alanya'nın il olmasının hem ekonomik hem de sosyal açıdan önemli kazanımlar sağlayacağını söyledi. İl olmanın kentte birlik ve beraberliği artıracağını belirten Pala, sağlık hizmetlerine erişim konusunda yaşadıkları sıkıntılara da dikkati çekti. Pala, "Biz pazarcı esnafı olarak Alanya'nın il olmasının güzel olacağını düşünüyoruz. İl olursa ekonomisi daha iyi olur, insanlar nefes alır. Alanya halkında birlik ve beraberlik olur. Hastane işlerimiz olduğunda Antalya'ya gitmek zorunda kalıyoruz. Günübirlik gidip gelmekte zorlanıyoruz. Alanya il olursa buradaki hastane de büyür ve daha güzel olur" dedi.