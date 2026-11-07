Şimdiden heyecanlanmaya başladılar: Bahçeli’nin teklifi Alanya’yı coşturdu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gündeme taşıdığı “100 İl, 1000 İlçe Projesi” kapsamında il olması beklenen ilçeler arasında üst sıralarda yer alan Alanya’da, il olma beklentisi yeniden gündeme geldi. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mustafa Tuna, ilçenin il statüsüne geçmeye hazır olduğunu belirterek ekonomik yapısı, nüfusu ve turizm potansiyelinin bu talebi desteklediğini ifade etti. Tuna, Alanya’nın il olmasının kentin gelişimine önemli katkılar sunacağını dile getirdi.