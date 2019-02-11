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YPG/PKK'ya bomba yüklü araçla saldırı: 20 terörist havaya uçuruldu!

Suriye'nin Deyrizor ilinde bir beldede sıkışan DAEŞ ile YPG/PKK arasında yeniden başlayan çatışmalar şiddetli şekilde sürüyor. DAEŞ'in bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 20 YPG/PKK'lı terörist öldü.

11 Şubat 2019 Pazartesi 00:18
YPG/PKK'ya bomba yüklü araçla saldırı: 20 terörist havaya uçuruldu!

Suriye'nin Deyrizor ilinde bir beldede sıkışan terör örgütleri DAEŞ ile YPG/PKK arasındaki çatışmalar şiddetlendi. DAEŞ'in bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 20 YPG/PKK'lı terörist öldü.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Deyrizor ilinde Fırat Nehri'nin doğusunda DAEŞ'in elindeki son belde olan Bagoz'da, DAEŞ ile YPG/PKK arasında yeniden başlayan çatışmalar şiddetlendi.

DAEŞ'li teröristlerin bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 20 YPG/PKK'lı terörist öldü.

Öte yandan 4 gün aranın ardından dün akşam saatlerinde beldeye yeniden saldırı başlatan ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bombardımanı da sürüyor.

Deyrizor'da son durum

ABD'nin havadan, Fransa'nın karadan topçu atışlarıyla destek verdiği YPG/PKK, 11 Eylül 2018'den bu yana DAEŞ'i Deyrizor'dan tamamen çıkarmak için saldırılar düzenliyor. Halihazırda DAEŞ, Deyrizor ilinin doğu kırsalında sadece Bagoz beldesinde varlık gösteriyor. Deyrizor'da Fırat Nehri'nin batısındaki bölgede ise Esed rejimi güçleri bulunuyor.

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Haber Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 00:18
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