Türkiye'den Venezuela'ya taziye mesajı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Venezuela'da meydana gelen depremlerin yol açtığı çok sayıda can kaybı ve ciddi maddi hasardan dolayı derin üzüntü duyulduğu bildirildi.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Venezuela halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilenen açıklamada, "Karakas Büyükelçiliğimiz vatandaşlarımızla temas halinde olup durumları yakından takip edilmektedir. Türkiye, bu acı gününde Venezuela'ya her türlü yardımı sunmaya hazırdır." ifadeleri kullanıldı.

VENEZUELA'DA 7,5 VE 7,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE İKİ DEPREM MEYDANA GELDİ

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Venezuela'da 39 saniye arayla 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde ardışık iki deprem olduğunu bildirmişti.

USGS, Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5, aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7,2 büyüklüğünde ardışık depremlerin meydana geldiğini açıklamış, depremlerin derinliğinin Yumare'de 10, San Felipe'de ise 21,9 kilometre olduğu bilgisini paylaşmıştı.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez de ülkeyi vuran iki büyük depremde ilk belirlemelere göre 32 kişinin yaşamını yitirdiğini, 700'den fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.