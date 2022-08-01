YPG/PKK'nın derdi 102 Fransız'ı gerdi

Avrupa teröre arka çıkan yüzünü yine gösteriyor. Türkiye düşmanlığı ve PKK sempatizanlığı devam ediyor. Fransa'da Türkiye'nin olası Suriye Operasyonu'na karşı çıkan vekiller bir bildiri yayınladı.

"Erdoğan'ın savaş çılgınlığına karşı çıkılmalı" başlıklı bildiride senatörler, Türk hükümetinin, "Ukrayna savaşı ile NATO'da merkez rolünü oynama stütüsünden faydalanarak Suriye'nin kuzeyindeki saldırıları yoğunlaştırmak için Atlantik İttifakı'nın onayını elde etmeye çalıştığını." iddia etti.

Le Journal du Dimanche gazetesinde yayımlanan bildiride yer alan skandal ifadeler ise şöyle:

"Suriye'de barışı inşa ediyorlar"

"Suriye'nin kuzey ve doğusunda özerk yönetim tarafından kontrol edilen bölgelerde savaşın neden olduğu korkunç koşullara rağmen Kürt, Arap, Asuri-Keldani, Ermeni ve tüm etnik halklar bir arada yaşamakta ve kendilerini demokratik, feminist ve ekolojik bir sistem içinde örgütlemeye çalışıyor ve diyalog içinde barışı inşa etmek için mücadele ediyorlar."

Kaynak: Sabah