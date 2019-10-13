0553 313 94 23

YPG/PKK'dan Suruç ve Akçakale'deki sivillere havan mermili saldırı

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgelerden Suruç ve Akçakale'deki sivillere yönelik havan mermili saldırısında bir kişi yaralandı.

13 Ekim 2019 Pazar 11:04
YPG/PKK'dan Suruç ve Akçakale'deki sivillere havan mermili saldırı

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. 

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Suruç ilçesindeki sivillerin bulunduğu 3 eve havanlı saldırı düzenlendi.

Saldırılarda yaralanan bir kişi Suruç Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Evlerde de hasar meydana geldi.

Terör örgütü tarafından Akçakale ilçesine yönelik de havanlı saldırı gerçekleştirildi.

Sivillerin bulunduğu bir binaya isabet eden havan nedeniyle yaralanan olmazken, patlama nedeniyle panik yaşayan 2 kişi kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Saldırıda binada büyük hasar meydana geldi.

 

 

 

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 11:04
  1. Barış Pınarı Harekatı
  2. Suruç
  3. Şanlıurfa
  4. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hakkari'de "özel güvenlik bölgesi" ilanı
    1. Hakkari'de "özel güvenlik bölgesi" ilanı
    2. Operasyona karşı çıkıp YPG seviciliği..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu..
    4. Tel Abyad merkezine girildi
    5. Obüs atışı nedir? Fırtına obüs mermisi..
    6. PYD/PKK yine sivilleri hedef aldı!..
    7. Afganistan'da 16 DEAŞ üyesi öldürüldü
    8. Mustafa Akıncı Barış Pınarı Harekatı..
    9. Azerbaycan'dan mesaj var!
    10. Telabyad'dan yoğun dumanlar yükseliyor
    11. Şamil Tayyar’dan çarpıcı açıklamalar!..
    12. Madem sanatçılar muhalif… Biz de..
    13. Skandal Barış Pınarı açıklamasında..
    14. Karamollaoğlu'ndan AB ülkelerinin..
    15. İsmail Saymaz'dan CHP'li başkana..
    16. Millete muhalif dernekler Gezi’ci..
    17. Yüzlerce kuzunun esrarengiz ölümü..
    18. Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu şoku!..
    19. Türkiye'ye silah ambargosu kararı..
    20. TSK Tel Abyad'ın önemli kasabası..
    Fatih Portakal'ın Trump paylaşımına tepki yağdı
    Fatih Portakal'ın Trump paylaşımına tepki yağdı
    İpini koparan casus Brunson zırvaladı: 2016'da gördüğüm rüya gerçek oldu
    İpini koparan casus Brunson zırvaladı: 2016'da gördüğüm rüya gerçek oldu
    AK Parti’den komedyen Cem Yılmaz’a sert tepki: Kimse senden para istemiyor
    AK Parti’den komedyen Cem Yılmaz’a sert tepki: Kimse senden para istemiyor
    Kılıçdaroğlu yine devleti suçladı! 'O kurumdan belli kişiler...'
    Kılıçdaroğlu yine devleti suçladı! 'O kurumdan belli kişiler...'
    İtalyanların Türkiye açıklaması Rumları paniğe soktu
    İtalyanların Türkiye açıklaması Rumları paniğe soktu

    Günün Karikatürü

    13 Ekim 2019
    Takke düştü kel göründü! Siyonistlerden YPG’ye silah sevkiyatı
    Takke düştü kel göründü! Siyonistlerden YPG’ye silah sevkiyatı
    Bulgaristan'dan AB'ye sert tepki: Türkiye'ye saldırmayı bırakın!
    Bulgaristan'dan AB'ye sert tepki: Türkiye'ye saldırmayı bırakın!