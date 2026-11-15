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Bir ilçeyi uyku tutmadı! Kızlar ortalığı birbirine kattı!

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Alper Kaya Giriş Tarihi:

Bir ilçeyi uyku tutmadı! Kızlar ortalığı birbirine kattı!

Kuşadası ilçesinde iki grup arasında genç kızların da karıştığı kavga çıktı. Olayda bir kişi yaralandı.

#1
Foto - Bir ilçeyi uyku tutmadı! Kızlar ortalığı birbirine kattı!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sabah saatlerinde tansiyon yükseldi. Türkmen Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde hareketli anlar yaşandı.

#2
Foto - Bir ilçeyi uyku tutmadı! Kızlar ortalığı birbirine kattı!

GENÇ KIZLAR BİRBİRİNE GİRDİ Henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, genç kızların da karıştığı olayda taraflar birbirine girdi.

#3
Foto - Bir ilçeyi uyku tutmadı! Kızlar ortalığı birbirine kattı!

POLİS MÜDAHALE ETTİ Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Bir ilçeyi uyku tutmadı! Kızlar ortalığı birbirine kattı!

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kavgada yaralanan 1 kişiyi ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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