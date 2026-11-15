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Salı gününden itibaren etkili olacak: Bir hafta devam edecek!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Salı gününden itibaren etkili olacak: Bir hafta devam edecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, Türkiye Salı gününden itibaren yağışlı havanın etkisine girecek.

#1
Foto - Salı gününden itibaren etkili olacak: Bir hafta devam edecek!

Vatandaşları zorlu bir hafta bekliyor. Yeni haftaya girilirken hava durumunun nasıl seyredeceği merak konusu. Kent sakinlerine ne giyeceğini şaşırtan mevsim şartlarının bu hafta biraz sertleşmesi söz konusu.

#2
Foto - Salı gününden itibaren etkili olacak: Bir hafta devam edecek!

SAĞANAK YAĞIŞ YURT GENELİNE YAYILACAK Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre yurt genelinde sağanak etkili olacak. Sıcaklık hafta ortasından itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerde artarak mevsim normallerine yükselecek.

#3
Foto - Salı gününden itibaren etkili olacak: Bir hafta devam edecek!

BİR HAFTA BOYUNCA DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR Salı gününden itibaren yurdun büyük bölümünde sağanak görülecek. Güney kesimlerde yağışlara gök gürültüsü eşlik edecek. Kuvvetli yağış uyarısı olarak salı günü için Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleri işaret edilirken beklenen şartların bir hafta boyunca etkili olacağı belirtildi.

#4
Foto - Salı gününden itibaren etkili olacak: Bir hafta devam edecek!

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR DE NASİBİNİ ALACAK Ankara'nın yeni haftaya yağmurla başlayacağı, İstanbul ve İzmir'de yağış beklentisi olmadığı ancak salı gününden itibaren 3 büyükşehirde de yağışların bir hafta süreceği aktarıldı.

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