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Aktüel

YPG/PKK işgal ettiği bölgelerde göç ettirdiği vatandaşların mal varlıklarına el koyuyor

Yeniakit Publisher
2020-08-10 11:37:08 -
YPG/PKK işgal ettiği bölgelerde göç ettirdiği vatandaşların mal varlıklarına el koyuyor

ANKARA (AA) - Terör örgütü YPG/PKK Suriye'de işgal ettiği bölgelerden göç ettirdiği vatandaşların mal varlıklarına da el koyma başladı.

Terör örgütünün sözde meclisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Suriye vatandaşı olup da Suriye'de birinci veya ikinci dereceden akrabası bulunmayan vatandaşların taşınabilir ve taşınmaz mal varlıklarının tümü örgüt yönetimine geçecek.

Böylece Suriye'de bulunmayan vatandaşların mal varlıklarına, terör örgütü YPG/PKK tarafından korunma bahanesiyle el konulacak.

Terör örgütü bu şekilde gelir kaynaklarını çeşitlendirmek isterken, örgütün baskıları nedeniyle bölgeyi terk etmek zorunda kalan binlerce mağdur vatandaş mal varlıklarından olacak.

YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde demografik yapıyı değiştirme amacıyla bölgede yaşayan Türkmen, Süryani, Ezidi ve Araplara şiddet uygulayarak göçe zorlaması raporlara yansımıştı.

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