YPG/PKK insani yardımları gaspediyor

GÖKSEL ÇAĞLAV/ANKARA

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) sınır ötesi harekatları ile Suriye’de köşeye sıkışan terör örgütü PKK/YPG gözünü masum insanlara gönderilen insani yardımlara dikmeye başladı. Terör örgütü PKK/YPG, işgal ettiği Suriye topraklarındaki masum halka zulmetmeye devam ediyor. Yiyecek ekmek, içecek suya muhtaç masum halka, insani yardım kuruluşları tarafından gönderilen yardımların ulaşmasına da engel oluyor.

Örgüt aç, susuz ve ilaçsız bırakıyor

13-14 yaşlarındaki çocukları zorla silâh altına alan terör örgütü, insani yardımların da ilçeye girişine engel oluyor. Daha önce Münbiç’de insani yardım kuruluşlarının gönderdiği yardım konvoylarına saldırarak malzemelere el koyan terör örgütü PKK/YPG, önceki gün de Suriye Kızılayı’nın gönderdiği insani yardımların Deyr ez-Zor’un Hacin kasabasındaki muhtaç insanlara ulaşmasını engelledi. Teröristleri protesto eden grupları cezaevlerine kapatan PKK/YPG, insanların ihtiyaçlarını karşılamak için bulundukları yerleşim merkezinden dışarıya çıkmalarına da izin vermiyor. Terör örgütünün etkin olduğu bölgelerdeki esnaflar korkudan iş yerlerini açamazken, halkın gıda, içme suyu ve ilaç gibi yaşam malzemelerini temin etmekte zorlandığı belirtiliyor. Yerel kaynaklar, istihbarat servisleri ve bölgedeki gözlem evleri TSK’nın kontrolündeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde halkın her türlü ihtiyaçlarını karşıladığını ve huzur içinde yaşamlarına devam ettiğini belirtirken,

Münbiç başta olmak üzere teröristlerin hakim olduğu yerleşim merkezlerindeki yerel halkın açlık ve sefalet içinde korkuyla yaşadıklarını aktarıyorlar.

Rusya’nın Suriye Uzlaşma Merkezi, Suriye Kızılayı’nın 10 kamyonluk konvoyunun Deyr ez-zor’un Hüseyni köyünde durdurulduğunu duyurdu. Merkez Başkanı Sergey Solomatin, teröristlerin giriş-çıkış yasağını bahane ederek kamyonların geçmesine izin vermediğini, konvoyu geri dönmeye zorladığını aktardı.