YPG/PKK 6 Suriyeli yardım çalışanını alıkoydu YPG/PKK, DEAŞ ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle ABD destekli yardım kuruluşlarının 6 üyesini 9 gündür alıkoyuyor

ANKARA (AA) - Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de ABD destekli iki yardım kuruluşunun çalışanlarını arife gününden bu yana alıkoyuyor. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, YPG/PKK, işgal ettiği Rakka'da talimatlarına uymadıkları gerekçesiyle yardım çalışanlarını alıkoydu. ABD destekli yerel yardım kuruluşları Afak ve Fırat'ta çalışan toplam 6 Suriyeliden 9 gündür haber alınamıyor. Örgütün söz konusu kişileri DEAŞ ile bağlantılı oldukları iddiasıyla kaçırdığı öğrenildi. YPG/PKK, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Rakka ilini Ekim 2017'den bu yana işgal ediyor.



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