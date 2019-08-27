YPG'nin çekilme kararı sonrası kritik uyarı: Bu bir taktik

Terör ve Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, terör örgütü PKK/YPG'nin 'güvenli bölge' mutabakatı kapsamında Türkiye sınırından çekilmeye başlamasını yorumladı. Yarar, terör örgütünün sözlerine güvenilmemesi gerektiğinin altını çizerek "Bu zaman kazanmak için bir taktik" dedi.

Terör örgütü PKK/YPG, "güvenli bölge" anlaşmasını uygulamak için militanlarını Türkiye sınırından çekiyor.

Örgütten yapılan açıklamada bölgeden ağır silahlarını da çekildiği söylendi.

SuperHaber yazarı Mete Yarar YPG'nin sınırdan çekilmesini değerlendirdi.

'Bu tür sözlere güvenmemek lazım'

Yarar, "Bir defa karşınızda bir terör örgütü olduğunda sözleri anlam ifade etmiyor çünkü geçmişten beri yaşanan olaylar gösteriyor ki terör örgütlerinin bu tür sözleri zaman kazanmak adına veriliyor." dedi.

Yarar sözlerine şöyle devam etti

Bu bir taktik YPG kaç defa isim değiştirdi. Bu yüzden bölgede ne olacak YPG çekilecek mi demek çok kolay değil. Hem yer altına inmiş kişiler var. Bu sözü fiili anlamda dikkate almamak gerekir.Türkiye gitmeselerdi de zaten bölgeyi temizleyecekti" dedi.