0553 313 94 23

YPG'nin çekilme kararı sonrası kritik uyarı: Bu bir taktik

Terör ve Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, terör örgütü YPG'nin 'güvenli bölge' kapsamında çekilme kararının arkasında bir taktik olduğunu belirterek önemli uyarılarda bulundu.

27 Ağustos 2019 Salı 18:00
YPG'nin çekilme kararı sonrası kritik uyarı: Bu bir taktik

Terör ve Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, terör örgütü PKK/YPG'nin 'güvenli bölge' mutabakatı kapsamında Türkiye sınırından çekilmeye başlamasını yorumladı. Yarar, terör örgütünün sözlerine güvenilmemesi gerektiğinin altını çizerek "Bu zaman kazanmak için bir taktik" dedi.

Terör örgütü PKK/YPG, "güvenli bölge" anlaşmasını uygulamak için militanlarını Türkiye sınırından çekiyor.

Örgütten yapılan açıklamada bölgeden ağır silahlarını da çekildiği söylendi.

SuperHaber yazarı Mete Yarar YPG'nin sınırdan çekilmesini değerlendirdi.

'Bu tür sözlere güvenmemek lazım'

Yarar, "Bir defa karşınızda bir terör örgütü olduğunda sözleri anlam ifade etmiyor çünkü geçmişten beri yaşanan olaylar gösteriyor ki terör örgütlerinin bu tür sözleri zaman kazanmak adına veriliyor." dedi.

Yarar sözlerine şöyle devam etti

Bu bir taktik YPG kaç defa isim değiştirdi. Bu yüzden bölgede ne olacak YPG çekilecek mi demek çok kolay değil. Hem yer altına inmiş kişiler var. Bu sözü fiili anlamda dikkate almamak gerekir.Türkiye gitmeselerdi de zaten bölgeyi temizleyecekti" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 18:00
  1. YPG çekildi
  2. Suriye

YORUM YAZ

  • necati güneynecati güney6 dk önce
    leşini almadan güvenmeyin derim..

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Ergene’de zirai ilaç atık toplama alanları oluşturuluyor
  1. Ergene’de zirai ilaç atık toplama..
  2. Erdoğan'la görüşen Putin'den S-400..
  3. Türkiye’de üretilen lüks yat..
  4. Van’da depo yangını
  5. Çorum’da 2 ev kül oldu
  6. Şemdinli’de 8 teröristin etkisiz hale..
  7. Dünyayı korkutan hamle! Yeni füzeyi..
  8. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
  9. Bakan Soylu’dan Kayyum Belediyesinden..
  10. Çanakkale’de motosiklet kazası: 1 ölü
  11. Beşiktaş 6 numara transferini bitiriyor
  12. GÜNCELLEME 2 - Sarıeroğlu'nun babası..
  13. Osmanlıspor, Adanaspor maçı..
  14. Esenyurt’ta eski koca dehşeti
  15. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Radar..
  16. YPG'nin çekilme kararı sonrası kritik..
  17. Alanya’da ev yangını
  18. Boyabat'ta sahte para operasyonu
  19. MC 21 uçağının teknik özellikleri neler?
  20. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,..
  21. Suudi Arabistan, Aden'deki taraflara..
  22. Erdoğan: Dayanışmamızı savunma..
  23. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
  24. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
  25. Putin: “Su-35 uçağı konusunda ortak..
  26. Erdoğan: "Bu tacizler devam ettiği..
  27. Elazığ İl Özel İdare'de Olcay Orak..
  28. Pakistan, hava sahasını Hindistan’a..
  29. Putin: "Türkiye’nin hassasiyetlerini..
  30. MHP teşkilatlarından kayyuma tam destek
Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
Ezana küfretti Akit’i yasaklattı

Günün Karikatürü

26 Ağustos 2019
Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’