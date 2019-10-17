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YPG'li teröristleri vuran Mehmetçik'in büyük sevinci kameraya yansıdı

Suriye’nin Resulayn kentindeki YPGhedefleri karadan karaya yapılan topçu bataryaları, obüs ve tankların yanı sıra ÇNRA ile de vuruluyor. YPG'nin vurulduğu anda Mehmetçik'in sevinci ise görülmeye değer.

17 Ekim 2019 Perşembe 11:04

Türkiye’nin güvenli bölge oluşturmak için terör örgütü PKK/YPG hedeflerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ederken, Suriye’nin Resulayn kentindeki terör hedefleri karadan karaya yapılan topçu bataryaları, obüs ve tankların yanı sıra ÇNRA ile de vuruluyor.

Mehmetçik'in sevinci

YPG'nin vurulduğu anda Mehmetçik'in sevinci ise kameralara böyle yansıyor...

 

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 11:04
  1. Barış Pınarı Harekatı
  2. YPG
  3. Rasulayn

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  • milletmillet19 dk önce
    Aslanlar gözlerinizden öpüyorum elleriniz dert görmesin

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