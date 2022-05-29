YPG’den hamilerine tehdit: Türkiye gelirse DEAŞ’lıları salarız

Mehmet Aydın

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın terör saldırıları sonrası Suriye’nin kuzeyinde 30 kilometre derinlikte güvenlik bölge oluşumunu yeniden gündeme taşıyıp operasyon sinyali verirken terör örgütü PKK paniğe kapıldı.

Bölgedeki durumu ve Türkiye’nin tutumunu Amerika ve batılılara şikayet eden ve her gün bilgilendirme yapan SDG takma adlı YPG/PKK, hamilerinden istediği desteği alamadı.

Al-Monitor’a konuşan Amerikalı ve PKK’lı sözde yetkililer, Türkiye’nin 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturulmasına yönelik müdahale tehditlerinin “ciddi” olarak değerlendirildiğini söyledi. Suriye’nin kuzeydoğusunda YPG’nin siyasi ayağı Suriye Demokratik Konseyi’nin sözde yürütme kurulu başkanı İlham Ahmed, batıdan Erdoğan’ı durdurmasını açık açık istedi.

Erdoğan’ın, Ukrayna krizi ve Finlandiya ile İsveç’in NATO üyelikleri konusunu kendi çıkarı için kullandığını ve bunlarla tavizler almaya çalıştığını belirten YPG elebaşısı Ahmed, batılıların buna karşı çıkmasını istedi.

İlham Ahmed, Al-Monitor sitesine “Perşembe günü itibariyle ne ABD’li ne de Rus yetkililerin Türkiye’nin tehditlerine karşı güvenlik garantisi vermedi”ğini söylerken operasyonun başlaması halinde bölgedeki DEAŞ militanlarının serbest kalacağını belirtti.

Bir diğer üst düzey sözde örgüt yetkilisi Fevza el-Yusuf da yeni bir Türk saldırısının yüz binlerce insanı yerinden ederek insani bir trajediye yol açacağını iddia etti. YPG’nin işgal ettiği bölgelerde halka uyguladığı zulmü görmezden gelip Türkiye’yi sivilleri yerinden edeceği yalanını dile getiren terörist Yusuf, Ahmed gibi Türkiye’nin saldırısı riskinin çok yüksek olduğunu belirtip, yardım istedi.

Operasyon, ABD ve Rusya durduramadığı için olur

Erdoğan’ın Kürtleri yok etmek için her şeyi yapmaya çalıştığını iddia eden terörist Yusuf, “Türkiye’nin operasyona başlaması halinde; bu, Rusya’nın ya da ABD’nin Erdoğan’ı durduramadığı için olmuş olacaktır” dedi.

ABD’de Kirby sinyali vermişti

Amerikan Savunma Bakanlığı (Pentagon) Basın Sekreteri John Kirby, geçtiğimiz perşembe günü Ankara’nın niyetleriyle ilgili endişelerini yinelerken konuyla ilgili Türk Silahlı Kuvvetleriyle herhangi bir üst düzey askeri diyalog olmadığını söylemişti. Pentagon süzcüsü Kirby, ABD askeri yetkililerinin Suriye’deki YPG güçleriyle günlük temas halinde olduğunu da belirtmişti.