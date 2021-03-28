"YPG terör örgütü değildir" diyen KK'dan ilginç vaat: Vatan topraklarına sahip çıkacağız

Çok partili hayata geçilmesiyle birlikte iktidar yüzü göremeyen CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gelecek seçimlerde yine iktidar olacaklarını iddia etti.

Girdiği her seçimi kaybetmesine rağmen istifa etmeyen ve çapsızlığını her fırsatta ortaya koyan Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından "İktidarımızın ilk haftasında yapacaklarımız" başlığıyla 8 maddelik bir broşür yayınladı.

Bol keseden sallayan Kılıçdaroğlu'nun imzasıyla yayınlanan broşürde şu maddeler yer aldı:

1 - Katar ordusuna peşkeş çekilen Sakarya'daki Tank-Palet Fabrikası'nı hemen geri alıp, şanlı ordumuza iade edeceğiz.

2 - Esnafın pandemi döneminde bankalardan aldığı kredilerin faizlerini silerek, anaparayı ise makul ölçülerde taksite bağlayacağız.

3 - Bir kararname ile esnafın kira spotaj vergisini kaldıracağız.

4 - Çiftçilerin bankalardan veya tarım kredi kooperatiflerinden aldıkları kredilerin faizlerini sıfırlayacak, anaparayı ise makul ölçülerde takside bağlayacağız.

5 - KYK borçlarından ötürü başlatılan tüm hacizleri durduracak; borçların faizlerini silecek; borçlu iş sahibi olduğunda anaparayı makul taksitlere böleceğiz.

6 - Beşiktaş'taki terör saldırısında hayatını kaybeden 39 polis, 8 sivil toplam 47 şehidimiz için toplanan paraların tamamını faiziyle birlikte hak sahiplerine vereceğiz.

7 - 15 Temmuz Şehit ve Gazileri için vatandaştan toplanan paraların tamamını, faizleri ile birlikte hak sahiplerine vereceğiz.

8 - Hangi koşulda, bedeli ne olursa olsun; vatan topraklarına sahip çıkacak, Süleyman Şah Türbesi'ni vatan toprağına geri götürerek, orada şanlı bayrağımızı dalgalandıracağız.

"YPG terör örgütü değildir" demişti

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı broşürde yer alan "Hangi koşulda ve bedeli ne olursa olsun vatan topraklarımıza sahip çıkacağız" ifadesi olay oldu.

"YPG terör örgütü değildir" diyen ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de eli kanlı terör örgütü PKK/YPG'ye karşı düzenlediği operasyonlara karşı çıkan Kılıçdaroğlu'nun vatan topraklarına nasıl sahip çıkacağı merak konusu oldu.

Bunun yanında Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı broşürün başında "Allah'ın izniyle" yazması dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'nun söz konusu vaatlerini ti'ye alan sosyal medya kullanıcıları "CHP'de laiklik elden gidiyor" şeklinde yorumlar yaptı.