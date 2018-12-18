YPG şimdi de katil Esed’e sarıldı

Göksel Çağlav Ankara

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Fırat’ın doğusuna düzenleyeceği harekat öncesinde paniğe kapılan terör örgütü PKK/YPG, Türkiye’nin ABD ile masada Münbiç ve Fırat’ın doğusu konusunda anlaşmaya varabileceği endişesiyle rejimle görüşmeye başladı.

Geçtiğimiz gün Rakka’nın kuzeyinde bulunan Ayn İsa bölgesinde rejim temsilcileriyle bir araya gelen terör örgütü PKK/YPG’nin sözde yöneticileri, TSK’nın Fırat’ın doğusuna düzenleyeceği harekatta sınır güvenliğini rejim askerlerinin sağlamasını istedi. Kendilerinin Suriye hükümeti ile savaş halinde olduğunu belirten terör örgütü sözcüleri, savaşı sonlandırabileceklerini belirterek, rejimin Fırat’ın doğusuna yapılacak harekatta kendilerine destek vermesini talep etti. Rejim yetkililerinin de terör örgütüne silah bırakma koşuluyla anlaşmanın sağlanabileceğini ifade ettikleri öğrenildi.

Türkiye’yi durdurun çağrısı

Öte yandan, Kuzey Suriye Demokratik Federal Sistemi Eşbaşkanı Mensur Sellum, Suriye rejimi, Uluslararası Koalisyon Güçleri, Birleşmiş Milletler (BM) ve İnsan Hakları Kurumları‘na çağrı yaptı. Çağrıda Türkiye‘nin Fırat’ın doğusundaki terör örgütüne yönelik düzenleyeceği harekatın önüne geçilmesi ve kendilerinin tanınmasını istedi. Sellum yaptığı açıklamada, “Suriye rejimini de sorumlu görüyoruz; biz Suriye’nin bir parçasıyız, beraber terörizme karşı savaştık, Haseke’den, Kamışlı, Derazor ve Rakka’ya kadar rejim sorumludur. Suriye’nin egemenliğini korumalıdır. Biz Suriyeli olduğumuz için baştan beri iletişim halindeydik, diyaloğun oluşmasını talep ettik, bir sonucun elde edilebilmesi ve bu trajedinin son bulması için. Biz Suriye Hükümeti’ne karşı savaşıyoruz ancak Suriye Hükümeti kendi kararlarını veremiyor, Rusya ile İran karar veriyor” ifadelerini kullandı.

Şimdi de terörist taşıyor

Diğer taraftan, terör örgütü PKK/YPG’ye yakın yayın organlarının verdikleri habere göre, Fırat’ın doğusuna düzenlenecek harekat öncesinde ABD kapalı askeri araçlar içerisinde ‘Roj Peşmergeleri’ olarak adlandırılan ve Kürdistan Bölgesi’nde eğitilip donatılan teröristlerin ABD ordusu eşliğinde Fırat’ın doğusuna geçirildiği ileri sürüldü.