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Dünya YPG, Rasulayn’da masumları katletti
Dünya

YPG, Rasulayn’da masumları katletti

Suriye’de işgal ettiği bölgelerde terör estiren YPG/PKK, Türkiye’nin kontrolündeki yerlerde de saldırılarla sivilleri katletmeyi sürdürüyor. Teröristler dün pazar yerinde bomba yüklü aracı patlatıp 2 çocuğu katlederken, 4 sivil de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 16:05:00 -
YPG, Rasulayn’da masumları katletti

İç savaş nedeniyle hemen herşeylerini kaybedip büyük acılar çeken Suriyeli sivillerin terör örgütü PKK/YPG’den gördüğü vahşet bitmiyor... Türkiye’nin yaptığı operasyonla terörden temizlediği bölgelerdeki huzura kasteden teröristler dün yine kan kustu.

Suriye’nin kuzeyinde Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu (SMO)kontrolünde olan Rasulayn ilçesinde bulunan sebze pazarında bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 2 çocuk hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı. Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Rasulayn ilçe merkezindeki sebze pazarına giderek ihtiyaçlarını karşılIk isteyen sivil Suriyeliler, YPG’nin bomba yüklü araç infilak ettirmesiyle kabusu yaşadı. Terör saldırısında ilk belirlemelere göre 2 çocuk yaşamını yitirdi, 4 sivil yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastaneye sevk edildi, patlamanın ardından olay yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Çevredeki bir çok işyeri, ev ve araç kullanılmaz hale gelirken, ortalık savaş alanına döndü.

SMO askerleri saldırıyı yapan teröristleri yakalamak için çalışma başlattı.

Rasulayn ilçe merkezi, 12 Ekim 2019’da Barış Pınarı Harekatı’yla terörden arındırılmıştı.

Afrin'de de bombalı araç saldırısı

YPG’li militanlar, Suriye’nin kuzeyindeki Afrin ilçesine bağlı Cinderes beldesinde de bombalı araçla yaptıkları terör saldırısında bir sivili öldürürken, 8 sivili de yaraladı.

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