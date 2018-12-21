YPG o ülkeye yalvardı! 'Yardım gelmezse DAEŞ'lileri salarız'
ABD'nin Suriye'den çekilme kararının ardından zora giren teröristler Fransa'dan yardım istedi. YPG'liler, bekledikleri yardım gelmediği takdirde hapishanelerde bulunan DAEŞ'li teröristleri salacakları yönünde açıklama yaptı.21 Aralık 2018 Cuma 17:22
ABD'nin Suriye'den çekileceğini duyurmasının ardından YPG'li teröristlerin Fransa'dan yardım talebinde bulunduğu öğrenildi.
Suriye'nin kuzeyinde bulunan YPG'li teröristler, Fransa'nın bölgede daha aktif rol oynamasını istedi.
'DAEŞ'lileri serbest bırakırız'
Terör örgütü ayrıca hapiste tutulan DEAŞ'lı teröristleri serbest bırakmakla tehdit etti.
Haberi Fransız haber ajansı AFP geçti.
YORUM YAZ