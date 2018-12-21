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YPG o ülkeye yalvardı! 'Yardım gelmezse DAEŞ'lileri salarız'

ABD'nin Suriye'den çekilme kararının ardından zora giren teröristler Fransa'dan yardım istedi. YPG'liler, bekledikleri yardım gelmediği takdirde hapishanelerde bulunan DAEŞ'li teröristleri salacakları yönünde açıklama yaptı.

21 Aralık 2018 Cuma 17:22
YPG o ülkeye yalvardı! 'Yardım gelmezse DAEŞ'lileri salarız'

ABD'nin Suriye'den çekileceğini duyurmasının ardından YPG'li teröristlerin Fransa'dan yardım talebinde bulunduğu öğrenildi.

Suriye'nin kuzeyinde bulunan YPG'li teröristler, Fransa'nın bölgede daha aktif rol oynamasını istedi.

'DAEŞ'lileri serbest bırakırız'

Terör örgütü ayrıca hapiste tutulan DEAŞ'lı teröristleri serbest bırakmakla tehdit etti.

Haberi Fransız haber ajansı AFP geçti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 17:22
  1. ABD
  2. YPG
  3. Fransa

YORUM YAZ

  • cinasoricinasori18 dk önce
    yakinda fransa kendi kendini bitirecek teröristlerle calisan fransa teröristlerin icinde eriyecek le pro parlo franse yakinda .

Günün Özeti

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