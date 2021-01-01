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Dünya YPG, muhalifleri zindanda topluyor
Dünya

YPG, muhalifleri zindanda topluyor

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye’nin doğusundaki Deyrizor ilinde işgal ettiği bazı köylerde, sivilileri gözaltına almaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 15:44:00 -
YPG, muhalifleri zindanda topluyor

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, terör örgütü, Deyrizor’un işgalinde tuttuğu Nemliye, Ebu Nitel, Basiratuz Zır, Şuheyl, Zeyban, Tayyane, Bağoz ve Süse gibi yerleşim birimlerinde örgüt karşıtı gösterilere katılanların evlerine baskınlar düzenliyor.

YPG/PKK’lı teröristler, son 2 haftadır asılsız bahaneleri ileri sürerek, aralarında yaşlı, çocuk ve hastaların da bulunduğu en az 55 sivili alıkoydu. Örgüt, alıkoyduklarını Deyrizor kırsalında yer alan Ömer sahasındaki hapishaneye götürdü. Teröristler alıkoyduğu sivillerin serbest bırakılması için de ailelerinden yaklaşık 10 biner dolar fidye talep ediyor. Baskın yaptıkları bazı evleri ateşe veren YPG/PKK’lı teröristler para, altın ve cep telefonları gibi değerli eşyalara da el koydu.

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