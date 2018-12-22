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YPG iyice tutuştu! ABD'yi bakın nasıl tehdit ettiler

Terör örgütü PKK/YPG, ABD'nin Suriye'den çekilme kararı sonrası en büyük müttefikini tehdit etti. YPG'li İlham Ahmed, "ABD bölgeden çekilirse DAEŞ'lileri daha fazla hapishanelerde tutamayız" açıklamasını yaptı.

22 Aralık 2018 Cumartesi 17:50
YPG iyice tutuştu! ABD'yi bakın nasıl tehdit ettiler

Terör örgütü PKK/YPG, ABD'nin askerlerini Suriye'den çekmesi halinde kontrolü altındaki hapishanelerde bulunan binlerce DAEŞ'liyi daha fazla "tutamayabileceğini" açıkladı. Bu açıklamanın, ABD'nin ülkeden çekileceğini duyurmasının ardından gelmesi dikkat çekti.

erör örgütü PKK/YPG, ABD'nin askerlerini Suriye'den çekmesi halinde kontrolü altındaki hapishanelerde bulunan binlerce DAEŞ'liyi daha fazla "tutamayabileceğini" açıkladı. Bu açıklamanın, ABD'nin ülkeden çekileceğini duyurmasının ardından gelmesi dikkat çekti.

"DAEŞ'lileri tutamayabiliriz"

PKK/YPG'nin sözde liderlerinden İlham Ahmed, "ABD'nin çekilmesinin ardından eğer bölgede işler kontrolden çıkarsa, DAEŞ'lileri hapishanelerimizde daha fazla tutamayabiliriz" dedi.

Ahmed bu açıklamayı, Paris'te Fransız yetkililerle yaptığı görüşmelerin ardından yaptı.

BBC editörlerinden Sebastian Usher, PKK/YPG liderlerinin, ABD'nin Suriye'den çekilmesi durumunda Fransa'yı daha aktif bir rol oynaması için ikna etmeye çalıştığını söylüyor.

Haberler doğrulandı

Amerikan New York Times gazetesi Perşembe günü yayımladığı haberinde, YPG'nin, ABD'nin çekilmesine karşılık olarak kontrolü altındaki 7 hapishanede tuttuğu yaklaşık 3200 DAEŞ'liyi salıvermeyi görüştüğü iddiasına yer vermişti. Örgütün sözcülerinden Mustafa Bali ise bu iddiaları yalanlamıştı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 17:50
  1. ABD
  2. ypg
  3. Suriye

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  • Güney DoğuluGüney Doğulu15 dk önce
    Topunuz PKK-HDP-YPG-PYD-FETÖ-DEAŞ beş para etmezsiniz. Uçaklarımız beklemeden hemen bombaları başınıza atıp tozunuz bile kalmasın siyonist uşakları.

Günün Özeti

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