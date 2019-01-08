YPG 'asker' topluyor 18 yaşına girenler TSK ile savaşacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme açıklamasının ardından hareketliliğin başladığı Suriye'nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sevkiyatı sürerken, Suriye Demokratik güçlerine bağlı YPG güçlerinin cephe hatlarına yığınağıda devam ediyor. Kontrolünde bulunan Fırat nehrinin doğusundaki bölgelere operasyon bekleyen YPG güçleri elindeki savaşçı sayısını arttırmak için 'zorunlu askerlik' uygulamasına gidiyor. Geçtiğimiz günlerde kontrolündeki bölgelerden gençleri silah altına almak için hamleler yapan YPG bu defa 19 ile 18 yaş arasındaki gençler için bir bildiri yayınladı.

Yayınlanan bildiride 2000 ve 2001 yılı doğumlu gençlerin Suriye Demokratik güçleri merkezlerine başvurması ve kayıt yaptırması istendi. Metinde bulunan 'Bedelli askerlik' ifadesi ise 'zorunlu askerlik'te YPG'li savaşçılara verilen maaşı ifade ediyor. Yerel kaynaklar Suriye Demokratik Güçleri'nin bu kararı 2019 yılına girilmesinin ardından aldığı ifade ediliyor. Keza bölgede YPG'de 'asker' olma şartı olarak 18 yaş sınırı aranıyor.