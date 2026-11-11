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Spor
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Yeniakit Publisher
Amedspor büyük bombayı patlatıyor! Türkiye’yi zangır zangır sallayacak transfer için kolları sıvadılar

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Amedspor büyük bombayı patlatıyor! Türkiye’yi zangır zangır sallayacak transfer için kolları sıvadılar

Transfer çalışmalarına hız veren Amedspor, dünya futbolunun yakından tanıdığı İngiliz yıldızı gündemine aldı.

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#1
Foto - Amedspor büyük bombayı patlatıyor! Türkiye’yi zangır zangır sallayacak transfer için kolları sıvadılar

Yeşil-kırmızılı yönetimin, kulüpsüz olduğu belirtilen 26 yaşındaki kanat oyuncusu Jadon Sancho'yu kadrosuna katmak istediği ve kısa süre içerisinde temsilcileriyle görüşmelere başlamaya hazırlandığı öne sürüldü.

#2
Foto - Amedspor büyük bombayı patlatıyor! Türkiye’yi zangır zangır sallayacak transfer için kolları sıvadılar

Zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek isteyen Amedspor, transferde ses getirecek bir hamle için harekete geçti. Diyarbakır temsilcisinin, Avrupa futbolunun önemli kulüplerinde forma giyen İngiliz yıldız Jadon Sancho'yu transfer listesine aldığı iddia edildi.

#3
Foto - Amedspor büyük bombayı patlatıyor! Türkiye’yi zangır zangır sallayacak transfer için kolları sıvadılar

Yeşil-kırmızılı yönetimin, tecrübeli futbolcunun transfer şartlarını öğrenmek için hazırlık yaptığı belirtildi. Transfer çalışmalarını sürdüren Amedspor'un hedefindeki isimlerden birinin Jadon Sancho olduğu öne sürüldü.

#4
Foto - Amedspor büyük bombayı patlatıyor! Türkiye’yi zangır zangır sallayacak transfer için kolları sıvadılar

Kulüpsüz durumda olduğu belirtilen 26 yaşındaki İngiliz futbolcunun, yeşil-kırmızılıların hücum hattını güçlendirmek için değerlendirdiği isimler arasında bulunduğu aktarıldı.

#5
Foto - Amedspor büyük bombayı patlatıyor! Türkiye’yi zangır zangır sallayacak transfer için kolları sıvadılar

Amedspor yönetiminin, Sancho'nun temsilcileriyle kısa süre içerisinde ilk temasları kurmayı planladığı ifade edildi. Transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise yapılması beklenen görüşmelerin ardından netlik kazanacak.

#6
Foto - Amedspor büyük bombayı patlatıyor! Türkiye’yi zangır zangır sallayacak transfer için kolları sıvadılar

Kariyerinde Borussia Dortmund ve Manchester United gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen Jadon Sancho, özellikle hücum hattındaki yetenekleriyle tanınıyor. İngiliz futbolcu, kanatlarda görev yapabilmesi ve hücum organizasyonlarına katkısıyla dikkat çekiyor.

#7
Foto - Amedspor büyük bombayı patlatıyor! Türkiye’yi zangır zangır sallayacak transfer için kolları sıvadılar

Amedspor'un, Sancho gibi uluslararası alanda tanınan bir futbolcuyu kadrosuna katarak hem hücum gücünü artırmayı hem de kulübün bilinirliğine katkı sağlamayı hedeflediği belirtiliyor. Diyarbakır temsilcisinin İngiliz futbolcunun menajeriyle kısa süre içerisinde iletişime geçmesi bekleniyor.

#8
Foto - Amedspor büyük bombayı patlatıyor! Türkiye’yi zangır zangır sallayacak transfer için kolları sıvadılar

Ancak şu ana kadar resmi bir teklif yapıldığına veya oyuncuyla anlaşma sağlandığına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Amedspor'un Jadon Sancho için atacağı adımlar ve İngiliz futbolcunun olası transfere yaklaşımı merakla bekleniyor.

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Yorumlar

serdar_61

sayın akit bu paranın kaynağı nedir birde onla ilgili bir haber yapsanda ZANGIR ZANGIR titresek he nedir bu amed spor sevgisi sizde anlamış değiliz TÜRK bayrağı açmazlar 10 kasım kutlamazlar ŞEHİT olduğu zaman keyfimiz yerinde derler taraftarların ismine bak BARİKAT ne anlama geldiğini gayet iyi biliyoruz bu barikat kelimesinin bunlara laf söleme gel burda ZANGIR ZANGIR yaz

Erokporun yerine süper lige çıkarıldı

Geçen sezon Esenler eroksporun çıkıyordu..Engelleyip bu takımı çıkardılar...Yani devlet eliyle süper lige çıktı.
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