0553 313 94 23

Yozgat’ta zabıta ekipleri dilencilere göz açtırmıyor

Yozgat’ta yaklaşan Kurban Bayramı öncesi dilencilere yönelik operasyonlar devam ediyor.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:52
Yozgat’ta zabıta ekipleri dilencilere göz açtırmıyor

Yozgat’ta yaklaşan Kurban Bayramı öncesi dilencilere yönelik operasyonlar devam ediyor.


Yozgat Belediyesi Zabıta ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda duygu sömürüsü yapan dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Dilenerek yakalananlar, Zabıta Müdürlüklerine götürülerek burada üst ve çanta aramaları yapıldı.Dilencilerin topladıkları paralara tutanaklarla el konuldu. Yozgat’a çevre illerden gelen dilencilere bir daha dilenmemeleri uyarısında bulunan zabıta ekipleri, Kabahatler Kanununa göre gerekli cezai işlemler uyguladı. Daha sonra dilenciler terminale götürülerek geldikleri şehre tekrar gönderildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları
    1. Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları
    2. TSO genel sekreterleri deneyim..
    3. Vizyonsuz Kırıkkanat uçan arabanın..
    4. 112 ekibi, yaralı sürücüye evin..
    5. Çanakkale’de 17 Afgan mülteci yakalandı
    6. Küçükçekmece kurban pazarının tek..
    7. Kaçakçılık ekipleri 870 kilo sahte..
    8. Vali Ekinci;"Hem hizmet hem istihdam..
    9. Ardahan'da yoğun sis
    10. İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik..
    11. SpaceX, İsrail’in haberleşme uydusunu..
    12. Bilecik POMEM 23. dönem mezunlarını..
    13. Karatay’da asfalt çalışmaları
    14. Emine Erdoğan, kadın büyükelçiler ve..
    15. Başkentte depo yangını
    16. Teknoloji odaklı personel yetiştirme..
    17. 7 dakika ile hayat kurtarmıştı,..
    18. Havza’da bayram temizliği
    19. Şahinbey’de kurban satış ve kesim..
    20. Afyonkarahisar’da 424 polis törenle..
    Teröristleri korku sardı: Türkiye'yi durduracak tek ülke onlar
    Teröristleri korku sardı: Türkiye'yi durduracak tek ülke onlar
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"