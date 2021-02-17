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Eğitim Yozgat’ta yarın okullar var mı 18 Şubat | Yozgat yüz yüze eğitim ne zaman?
Eğitim

Yozgat’ta yarın okullar var mı 18 Şubat | Yozgat yüz yüze eğitim ne zaman?

Yozgat yüz yüze eğitim 18 Şubat | Kar yağışı sebebiyle Yozgat’ta öğrenciler 17 Şubat Çarşamba günü yüz yüze eğitime katılamadı. Yozgat’ta yaşayan öğretmenler ve öğrenciler yarın okulların açık olup olmadığını araştırıyor. Peki, yarın Yozgat’ta okullar açık mı?

Yeniakit Publisher
2021-02-17 18:51:00 -
Yozgat’ta yarın okullar var mı 18 Şubat | Yozgat yüz yüze eğitim ne zaman?

Yozgat okullar tatil mi? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde yüz yüze eğitime 20 Kasım’da ara verildi. Yüz yüze eğitim 15 Şubat Pazartesi günü köy okullarında başladı. Ancak bazı şehirlerde kar yağışı sebebiyle yüz yüze eğitime ara verildi. Peki, yarın Yozgat’ta okullar açık mı?

Yozgat’ta yarın okullar var mı 18 Şubat | Yozgat yüz yüze eğitim ne zaman?

Yozgat’ta kar yağışı Cuma akşamına kadar sürecek. Yozgat’ta 18 Şubat Perşembe günü yüz yüze eğitim olup olmayacağı ise henüz açıklanmadı. Resmi bir açıklama yapıldığında haberlerimizde yer alacak.

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