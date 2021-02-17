Yozgat okullar tatil mi? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde yüz yüze eğitime 20 Kasım’da ara verildi. Yüz yüze eğitim 15 Şubat Pazartesi günü köy okullarında başladı. Ancak bazı şehirlerde kar yağışı sebebiyle yüz yüze eğitime ara verildi. Peki, yarın Yozgat’ta okullar açık mı?

Yozgat’ta yarın okullar var mı 18 Şubat | Yozgat yüz yüze eğitim ne zaman?

Yozgat’ta kar yağışı Cuma akşamına kadar sürecek. Yozgat’ta 18 Şubat Perşembe günü yüz yüze eğitim olup olmayacağı ise henüz açıklanmadı. Resmi bir açıklama yapıldığında haberlerimizde yer alacak.